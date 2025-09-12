PSCyL convoca Comité Autonómico el 20 de septiembre y abre el proceso de primarias en las que estará Carlos Martínez

VALLADOLID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSCyL ha convocado para el próximo sábado, 20 de septiembre, el Comité Autonómico "para dar la voz a la militancia" de cara al proceso de primarias que abrirá el partido para buscar candidato a las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán, en principio, el próximo mes de marzo.

"Y yo estaré en ellas", ha explicado el secretario general, Carlos Martínez a pregunta de los medios después de reunirse con las organizaciones agrarias en Valladolid.

Un proceso que se tuvo que aplazar por los incendios de este verano, ha señalado, y que arranca esta tarde, con el "pistoletazo de salida a todo el procedimiento" después de haber desarrollado reuniones con todas las provincias para "encajar fechas".

En este sentido, ha señalado que esta tarde se reúne la Comisión Ejecutiva, para diseñar todo el proceso.