El PSCyL designará el lunes en la Ejecutiva a su candidato a la Presidencia de las Cortes

Rueda del prensa del secretario de Organización del PSOE, Daniel de la Rosa - EUROPA PRESS

ZAMORA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla y León decidirá quién es su candidato a la Presidencia de la Mesa de las Cortes en una reunión de la Comisión Ejecutiva que se celebrará el próximo lunes, según lo ha confirmado el secretario de Organización del partido, Daniel de la Rosa, que ha asegurado que su partido "no está negociando con nadie" para acercar posiciones de cara a la votación que tendrá lugar el próximo martes, jornada en la que se celebra el Pleno de constitución del parlamento tras las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

"El PSOE quiere demostrar que no pierde ni un minuto en la guerra de sillones", ha asegurado De la Rosa, quien ha insistido en que los socialistas "no renuncian a nada" y sí presentarán candidato pese a defender que no buscará votos en otras formaciones.

En este sentido, el representante socialista ha considerado es el PP el que debe "tomar la iniciativa" en la negociación sobre la composición de la nueva Mesa de las Cortes tras la victoria de los 'populares' en las elecciones. "Es el PP el que ha decidido entregarse a los brazos de Vox, fue una decisión de Mañueco cerrar la puerta a cualquier otra vía de acuerdo, el problema lo ha buscado él solo*, ha añadido.

Así, De la Rosa ha apostillado que "la partida se está jugando a nivel nacional y las decisiones se están tomando en Madrid". "El reparto de sillones y las políticas de los gobiernos autonómicos en las comunidades se negociarán en Madrid, no en Extremadura, Aragón ni en Castilla y León", ha añadido.

En la misma línea, el representante de la Ejecutiva autonómica ha añadido que su partido está "centrado" en las iniciativas que se van a plantear a partir del 14 de abril. "Se han producido reuniones con colectivos feministas para adaptar el Pacto de Estado a la nueva Ley que se tendrá que aprobar en Castilla y León", y también reuniones con los forestales "para valorar lo que no se ha hecho y el estado de los montes" de cara al verano.

Daniel de la Rosa ha hecho estas declaraciones después de participar, con los representantes del PSOE de Zamora, en una reunión para valorar los resultados de las últimas elecciones a las Cortes y para empezar a trabajar en la planificación de los comicios municipales del año que viene.

En este sentido, el secretario de Organización ha pedido a los socialistas zamoranos que realicen un "sobreesfuerzo" en las localidades de menos de mil habitantes, donde el partido más sufre a la vista de los resultados de las elecciones del pasado mes de marzo.