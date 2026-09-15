El PSCyL exige explicaciones a la Junta por el trabajo "sin contrato" de 500 empleados de Educación Infantil

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESSS) -

El secretario de Organización del PSCyL y procurador en las Cortes de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha exigido a la Junta de Castilla y León explicaciones "urgentes" ante la situación de "incertidumbre e inseguridad" laboral en la que, como ha señalado, se han encontrado 500 profesionales de Educación Infantil por haber trabajado desde el 1 de septiembre hasta hoy sin contrato y sin alta en la Seguridad Social.

De la Rosa ha afirmado que "nada, salvo la incompetencia y la desidia, justifica que la Junta no haya dado de alta hasta hoy en la Seguridad Social a los empleados que llevan trabajando desde el 1 de septiembre".

Según ha informado el PSCyL, este colectivo está integrado por personal laboral de la Junta de Castilla y León con titulación de Técnico Superior en Educación Infantil (0-3 años), cuyo contrato ha estado vinculado a fondos europeos.

En el curso 2022-2023, el Ejecutivo autonómico vinculó sus contratos a las partidas europeas por un periodo de dos años hasta 2024, momento en el que se realizó la modificación correspondiente para prorrogar la vinculación un año, hasta 2025. Esta situación se ha repetido en 2026, hasta que en mayo de este año se han agotado las cuantías comunitarias.

Daniel de la Rosa ha destacado que la Administración autonómica comunicara a este personal la última semana de agosto el inicio de su actividad sin contrato y lo haya mantenido "15 días en un limbo laboral". Asimismo, ha remarcado que en la Consejería de Educación se tendría que haber actuado para evitar que estos profesionales, en su mayoría mujeres, afrontaran sus jornadas sin contrato laboral.

El dirigente socialista ha calificado la situación de "incomprensible" y ha anunciado la presentación de iniciativas parlamentarias en las Cortes de Castilla y León para exigir responsabilidades sobre este asunto.