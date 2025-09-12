PSCyL, sobre el juicio de la 'trama eólica': "El lunes Mañueco volverá a ser insecto palo hasta que todo pase"

VALLADOLID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, ha augurado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, volverá a "esconderse" desde el lunes, a "ser ese insecto palo" esperando que todo pase.

"Pedirle que asuma responsabilidades está quedando demsiado manido ya", ha argumentado el dirigente socialista al ser preguntado por el inicio, este lunes, del juicio sobre la 'trama eólica' donde se juzgan a exaltos cargos de la Junta junto a empresarios por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros.

En su intervención, ha recordado que llevan exigiendo "la asunción de responsabilidades" por los incendios "muchísimo tiempo", pero también por el caso de la Perla Negra. "Ahora, como ese cadáver que aparece siempre en las malas películas en el armario, una vez más la corrupción vuelve a aflorar", ha añadido.

De ahí que haya augurado que, a partir de lunes, ante el caso de corrupción "más importante que ha habido en la Comunidad", Mañueco volverá "a su sillón", "a esconderse y ser ese insecto palo esperando que todo pase", ha insistido.

No obstante, Martínez cree que, "de una vez por todas", debería asumir su responsabilidad, disolver las Cortes, convocar elecciones "y no presentarse siquiera de candidato" que, ha deslizado, es lo que ha escuchado de "muchas voces" del PP tras su gestión con los incendios.