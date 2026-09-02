PSCyL lamenta que la "nula capacidad" del Gobierno del PP lleve a la Comunidad a los puestos "de cola" del país

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio. - PSOECYL

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, ha lamentado que la "nula capacidad" del Gobierno del PP, "ahora con Vox", lleve siempre a la Comunidad a los puestos "de cola" del país.

Así se ha expresado Rubio tras conocer los datos del paro conocidos este miércoles, que reflejan un aumento en 2.010 personas en agosto en Castilla y León en relación al mes anterior, un 2,09 por ciento, ligeramente superior a la media de España (1,92 por ciento) hasta los 98.323 desempleados. Castilla y León ha anotado en concreto el sexto mayor aumento del paro en cifras absolutas y el octavo en datos relativos.

"Siempre estamos en peores condiciones porque no hay existencia de políticas activas de empleo en Castilla y León", ha afirmado Nuria Rubio, quien ha añadido que en la Comunidad lo que se ve es un gobierno que "vive permanentemente en el letargo" y va un poco "por inercia".

Así, ha incidido en que, cuando se han tenido unos datos positivos es que los estatales eran "muy buenos, y ha apuntado que después del verano siempre el paro crece y por lo tanto en Castilla y León también.

Sin embargo, ha resaltado "la nula capacidad del gobierno de Mañueco", que "por desgracia" lleva a la Comunidad "a los puestos de cola" del país.

"Todo lo que hablamos, siempre Castilla y León ocupa los peores datos por culpa de este gobierno y estas políticas nefastas del Partido Popular, ahora también con Vox", ha aseverado.