PSCyL pide a Mañueco no aprovechar la nueva aportación del Gobierno en Dependencia para "recortar" fondos propios

VALLADOLID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales del Grupo Parlamentario Socialista, Carmen Iglesias, ha pedido hoy a la Junta que no aproveche la asignación "histórica" del Gobierno de España para la atención a la dependencia en Castilla y León, cuya cuantía ha duplicado y supondrá la llegada a la Comunidad, a partir de 1 de julio, de 227 millones más, para "recortar fondos propios".

"¿Llegará ese dinero a las familias que cuidan de sus mayores o se quedará otra vez en las cuentas de la Junta?", se ha preguntado, en referencia a que en 2021, según señala la formación a través de un comunicado, el Ejecutivo de Mañueco "aprovechó la puesta en marcha del Plan de Choque del Gobierno de España, que suponía un incremento de la aportación del 138 por ciento, para reducir su propia inversión en esta materia en 34,7 millones de euros" con lo que Castilla y León se situó como la Comunidad "que más recortó en términos absolutos".

"El dinero del Estado debe servir para sumar y mejorar la vida de la gente, nunca para aliviar de forma tramposa las arcas de la Junta ni para sustituir el dinero que la administración autonómica tiene la obligación de poner", ha subrayado Iglesias.

En este punto, ha valorado las políticas que "protegen a quienes sostienen el sistema desde casa". "Fue el PSOE quien implantó la cotización a la Seguridad Social para los familiares cuidadores -en su inmensa mayoría mujeres-, garantizándoles una pensión digna, y ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez quien recuperó este derecho fundamental", ha añadido.

Por otro lado, ha afeado la gestión del Partido Popular al señalar que "en 2012 eliminó de un plumazo" el derecho, para acusar de "desproteger a 140.000 cuidadoras en todo el país".

"Mañueco lleva tiempo proclamando que 'blinda' a las familias vulnerables. Ahora, con 227 millones de euros extras encima de la mesa, se le han acabado las excusas. O mantiene intacta su aportación autonómica y demuestra que ese blindaje es real, o vuelve a meter el dinero en el cajón para cuadrar sus cuentas particulares", ha apostillado.

La portavoz ha asegurado que se mantendrán "firmes y vigilantes para fiscalizar cada euro" que llegue a la Comunidad y "garantizar que el presupuesto estatal cumpla su verdadero objetivo: dar un respiro económico real a las familias de Castilla y León que cuidan de sus mayores".