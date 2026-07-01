El PSCyL reclama a la Junta "gestión, frente a ideología" ante la escalada de precios de la vivienda

SEGOVIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Vivienda del PSOE de Castilla y León, Ana Casado, ha reclamado a la Junta "gestión, frente a ideología" ante la escalada de precios de la vivienda, uno de los principales problemas de la Comunidad.

Así lo ha señalado momentos antes de participar en un encuentro con alcaldes y concejales socialistas de Segovia, dentro de la ronda que efectúa por todas las provincias para explicar el Plan Estatal de la Vivienda del Gobierno de España, que va a movilizar más de 7.000 millones de euros.

Durante su intervención, Casado ha señalado que hablar de vivienda, ha sostenido, es hacerlo de emancipación juvenil, fijación de población, desarrollo económico e igualdad, un punto en el que ha alertado sobre la "crítica situación" que atraviesa la provincia de Segovia, que sufre con especial intensidad la tensión del mercado inmobiliario debido a su proximidad con Madrid y a sus conexiones ferroviarias, lo que, ha disparado la demanda y ha provocado una escalada de los precios del 19,5 por ciento, la mayor de toda España.

"Madrid no puede expulsar población hacia Segovia sin que las administraciones actúen para garantizar vivienda asequible a los segovianos", ha advertido Casado, quien ha instado a la Administración autonómica a declarar de forma urgente la Zona de Mercado Residencial Tensionado, tal y como prevé la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda.

Además, la secretaria de Vivienda ha lamentado que la Junta culpe de la situación de la vivienda al Gobierno de España, cuando es una "competencia exclusiva" del Ejecutivo autónmoico desde 1983.