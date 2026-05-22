El PSCyL reclama a la Junta que mantenga el carácter cultural del Palacio Quintanar de Segovia

El secretario general del PSOE de Castilla y Leó, Carlos martíenz, con sus compañeros de Segovia en su visita al Palacio Quintanar - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Mratínez, ha reclamado a la Junta que garantice el mantenimiento del carácter identitario del Palacio Quintanar como espacio cultural, al tiempo que ha criticado lo que ha calificado como "una mala costumbre de la Administración autonómica" consistente en cerrar espacios culturales de las provincias para destinarlos a usos administrativos.

El líder socialista ha señalado que el Palacio de Quintanar no solo constituye un referente cultural, sino también "un motor de desarrollo económico fundamental" para la hostelería, el comercio y la restauración de la ciudad y la provincia.

El debate surgió hace unas semanas, cuando la institución provincial expuso el proyecto de convertir el Palacio de Quintanar, actual museo y centro cultural, en sede del Área de Cultura, para compartir con las actividades culturales actuales las propias administrativas del área provincial, y crear allí la sede fija del Instituto de la Cultura Manuel González Herrero.

En su intervención, ha apuntado que el origen del conflicto radica en "posibles tensiones o diferentes egos" entre responsables de la Diputación Provincial, que perjudican a una instalación que, según ha recordado, lleva décadas de actividad ininterrumpida y en la que participan miles de personas cada año.

El dirigente socialista ha recordado que en el inmueble se ha realizado una inversión importante y ha defendido que lo procedente es aumentar el mantenimiento del centro y reforzar su actividad cultural, no reducirla.

Precisamente, los socialistas segovianos han advertido de que las negociaciones en curso entre la Administración autonómica y la Diputación Provincial "ponen en riesgo" la continuidad de este equipamiento en su configuración actual.

A este respecto, la concejala socialista en el Ayuntamiento de Segovia Clara Martín ha subrayado que el Palacio de Quintanar representa "un equipamiento cultural de primer nivel" para la ciudad, que aglutina disciplinas tan diversas como las artes escénicas, plásticas y de creación, y ha incidido en que cualquier acuerdo que altere su función actual supondría una pérdida irreparable para el patrimonio cultural segoviano.

Martín ha invitado a Segovia al secretario autonómico del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, para que conozca de primera mano las instalaciones del Quintanar.

En este sentido, el secretario general provincial del PSOE de Segovia y diputado nacional, José Luis Aceves, también presente en la cita, ha informado de que los tres procuradores socialistas en las Cortes ya han registrado iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones tanto a la Consejería de Cultura, propietaria del inmueble, como a la Diputación Provincial.

Aceves ha lamentado que, durante los últimos meses, ambas instituciones hayan optado por "dar largas" en lugar de ofrecer respuestas claras sobre el futuro del palacio.

Ha anunciado, asimismo, que el Comité Provincial del PSOE de Segovia debatirá y aprobará este sábado una resolución en defensa del Palacio de Quintanar, en paralelo a otras resoluciones previstas sobre sanidad y plantas de biogás.

Los socialistas han subrayado que el Partido Socialista tanto en Segovia como en el Parlamento autonómico mantendrá "una oposición firme" frente a cualquier decisión que suponga el cierre o la reconversión del Palacio de Quintanar.