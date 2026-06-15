PSCyL registra en las Cortes la petición de comparecencia de los nuevos consejeros de la Junta

Archivo - Imagen de archivo del procurador socialista Pedro González Reglero. - CORTES DE CASTILLA Y LEÓN - Archivo

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado esta mañana la petición de comparecencia de los nuevos consejeros y de la vicepresidenta del Gobierno de Castilla y León para que expliquen sus objetivos de legislatura.

Así lo ha señalado el secretario general del Grupo, Pedro González, quien ha lamentado que, "transcurridos 92 días desde las elecciones y más de seis meses de la última sesión de control", el presidente de la Junta tenga las instituciones "bloqueadas y alejadas del control parlamentario, mientras los problemas de Castilla y León continúan acumulándose".

"Mañueco se ha preocupado de negociar su continuidad en el sillón de la presidencia de la Junta y la parálisis existente en nuestra tierra no puede seguir pagando esa debilidad política del propio presidente", ha aseverado en declaraciones recogidas en un comunicado remitido a Europa Press.

Además, ha calificado de "vergüenza", que se "camuflen áreas tan importantes como vivienda o mujer e igualdad de oportunidades" en una vicepresidencia "sin consejería, sin ningún tipo de control parlamentario y con un bloque de competencial muy importante".