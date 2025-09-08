El PSCyL reitera a Mañueco que asuma responsabilidades tras los incendios y se ponga a trabajar en el pacto de Estado

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, acompañado por representantes socialistas en Ponferrada, con motivo de la celebración del Día del Bierzo y la festividad de La Encina - PSCYL

PONFERRADA (LEÓN), 8 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reiterado este lunes al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco que asuma las responsabilidades derivadas de la gestión de la Administración autonómica de los incendios y se ponga a trabajar en el pacto de Estado frente a la emergencia climática.

Martínez se ha pronunciado de este modo en Ponferrada (León), con motivo de su presencia en la celebración del Día del Bierzo y la festividad de La Encina, donde ha criticado la ausencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones y de Fernández Mañueco.

El líder socialista ha recordado que se cumplen diez días desde que se celebró la convocatoria en pleno extraordinario en el que grupos políticos y "gran parte" de la sociedad de Castilla y León reclamaban el "cese inmediato" de Suárez-Quiñones y que Mañueco "asumiera su responsabilidad" ante la magnitud de los incendios y la falta de un operativo público y permanente durante todo el año.

"Su no presencia hoy aquí, su falta de asunción de responsabilidades y de desarrollar ese ejercicio de empatía de una forma mucho más digna es la muestra más clara de que, lógicamente, la sociedad de Castilla y León, la sociedad de El Bierzo, está demandando una asunción de responsabilidades", ha argumentado.

Según ha expresado, Mañueco se comporta como "todo un emperador que vive demasiado cómodo en su diván y no está pisando el territorio", por lo que no da respuesta ni reacciona a las "múltiples reivindicaciones" llegadas de toda la Comunidad y, especialmente, de la provincia de León.

En este contexto, ha subrayado que "ya es hora" de ponerse a trabajar y de hablar del pacto de Estado frente a la emergencia climática y asumir responsabilidades de forma coordinada con el Ejecutivo central y no "convirtiéndose en un aliente político contra el Gobierno de España".

INTERESES DE LA COMUNIDAD.

Al respecto, ha requerido a Mañueco que sea capaz no confundir los intereses de su partido con los intereses de la Comunidad y se ponga a trabajar en dicho pacto de Estado que resuelva los tres ejes sobre los que gira la situación atravesada durante los incendios.

Dichos ejes se centran, ha puntualizado, en el cambio climático, lo que supone que el PP tendrá que "renegar" de "esos socios de gobierno que, como moneda, pretenderán volver a utilizar si son necesarios" en los próximos comicios electorales. En este contexto, ha apuntado, es necesario poner medidas encima de la mesa para luchar contra el cambio climático de una forma "cierta y coordinada" con el resto de administraciones.

El segundo de los puntos que centran las actuaciones a abordar es el "problema endémico" que tiene la Comunidad por la ausencia de políticas "eficaces y efectivas" en los últimos 40 años que reconozcan el problema de la despoblación.

PREVENCIÓN QUE CUBRA LAS CARENCIAS.

Por último, Carlos Martínez ha señalado que es preciso contar con un servicio de prevención de incendios coordinado que cubra "todas las carencias" que ha tenido, que se han visto de una forma "muy dura y muy, muy cruel" especialmente en la provincia de León.

Este es el tercer eje a abordar en el pacto de Estado, mediante el establecimiento de una coordinación de todas las administraciones para contar con un servicio de prevención y extinción de incendios público que sea "realmente eficiente" a la hora de poder combatir los incendios, con medios materiales y humanos acordes a las necesidades actuales. El hecho de que Suárez-Quiñones "desprecie" dicho pacto de Estado supone, según ha añadido, "despreciar una vez más" las necesidades de todo un territorio.

Por otra parte, Carlos Martínez ha felicitado a los profesionales que se han jugado "absolutamente todo" para combatir los recientes incendios, así como a los alcaldes que han estado "permanentemente dando la batalla en primerísima línea de fuego". Asimismo, ha querido expresar un recuerdo "muy especial" para las personas fallecidas en los recientes fuegos.