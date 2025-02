PSCyL tacha a Mañueco de "indigno" por la "rapidez" en rechazar condonación de deuda

VALLADOLID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, ha tachado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de "irresponsable" e "indigno" por rechazar la condonación de la deuda que el Gobierno propone a las autonomías, le insta "a negociar" los criterios del reparto y lamenta que haya sido "una vez más" el "monaguillo" de Alberto Núñez Feijóo y atender más "a intereses partidistas que a los de Castilla y León".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, minutos después de presidir la primera reunión de la Comisión Ejecutivo Autonómica (CEA) del partido después de que durante este fin de semana se haya celebrado el Congreso Autonómico.

Martínez ha sido crítico ante la "rapidez" del Ejecutivo autonómico en rechazar la propuesta del Gobierno y "renunciar" a los 3.643 millones que le correspondería de quita a la Comunidad. "Es un 27 por ciento, más de la cuarta parte de la actual de la deuda que tiene Castilla y León y que asciende a más de 14.000 millones. Al menos podría haber tenido el mínimo tiempo para haber analizado un poco la propuesta y lo que significan estos números para la Comunidad y no ser, una vez más, el monaguillo del señor Feijóo y mirar por los intereses partidistas y no por los de los castellanos y leoneses", ha argumentado.

El dirigente socialista ha indicado que la aceptación de la condonación de la deuda, además, permitiría "ahorrar 480 millones en intereses", para hacer un símil con una familia y preguntarse a qué "familia de este país" no le interesaría "desprenderse" del 27 por ciento de sus deudas.

En este punto, Martínez ha afeado a Mañueco por no "negociar los criterios" del reparto y de consensuar con el resto de autonomías 'populares' una posición de negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará este miércoles. "Aquí no existen imposiciones", ha alegado para criticar que se vaya ya "con el no en la boca" a la reunión. Pero lo contrario, el "negociar" entre presidentes autonómicos del mismo signo político, ha lamentado Martínez, sería "trabajar, gestionar y ejercer el liderazgo que Castilla y León no tiene".

El socialista ha advertido de que Feijóo igual tiene que "recular" y no ve tan claro que autonomías como Andalucía y Valencia vayan a renunciar a las cantidades que les corresponden. "Veremos como acaba todo esto", ha subrayado.

De ahí que haya incidido en sus reproches al presidente de la Junta al considerar "indigno" la "rapidez" con la que atiende las peticiones "de Feijóo".