PSCyL sobre la tarjeta Buscyl: "Inútiles, incompetentes, chapuceros...son algunos calificativos de los usuarios"

Asegura que el anuncio de Mañueco sobre este servicio gratuito para tapar que CyL es la única CCAA que no pidió ayudas al transporte del Gobierno "le va a salir caro"

VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León considera un "caos" la implantación del transporte gratuito por carretera para los empadronados en la Comunidad mediante el uso de la denominada tarjeta BuscyL y ha atribuido dicho servicio al intento "electoralista" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de "tapar" que nuestro territorio fue el único de España que no solicitó las ayudas al transporte del Gobierno "porque se les pasó el plazo, y eso le va a salir caro".

Las críticas a la puesta en marcha del Buscyl las ha trasladado esta tarde la procuradora socialista Laura Pelegrina durante el Pleno celebrado en las Cortes en cuyo transcurso ha interpelado al consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, sobre la valoración de un servicio que ha definido como un puro "caos", en alusión a que, como así ha incidido, términos como "inútiles, incompetentes, chapuceros"...son algunos de los que los usuarios de este servicio dirigen al Ejecutivo que preside Fernández Mañueco tras comprobar el primer día de su puesta en servicio, el 1 de septiembre, que las máquinas no leyeron la foto QR y tuvieron que pagar el billete.

Así, Pelegrina, en declaraciones recogidas por Europa Press, sostiene que la implantación de la tarjeta Buscyl, entre otras anomalías, ha colapsado los registros de los ayuntamientos, ha permitido que menores de 15 años viajaran sin justificante porque no había lectores QR, sin olvidar el "empapelamiento" de los autobuses diciendo que el 31 de agosto era el último día para el uso de las tarjetas metropolitanas, cuyos puntos de recarga han eliminado, y que la única válida a partir de entonces sería la nueva.

Han sido las quejas de los usuarios de Salamanca y la presentación de una proposición no de ley del Grupo Socialista, tal y como ha denunciado Pelegrina, las que finalmente han llevado a la Junta a "empapelar" de nuevo los autobuses para anunciar la convivencia de ambas tarjetas, hasta la total implantación de la Buscyl.

Pero además, la socialista ha censurado que los alcaldes y alcaldesas han tenido que esperar hasta el 28 de agosto para ser informados por la Junta de que ésta iba a asumir la financiación que los ayuntamientos destinaban al transporte metropolitano, y ello "mientras el señor Mañueco regaba con miles de euros en publicidad institucional a los medios de comunicación con ese anuncio del sistema gratuito de transporte", a lo que ha añadido que el 26 de agosto la Administración regional, "desbordada por las solicitudes", trasladó públicamente que se renunciaba al envío de la tarjeta física y que enviarían por correo electrónico una tarjeta digital con un código QR, pero al final ni tarjeta física ni digital, solo una foto en formato jpg".

"Le va a salir caro señor Mañueco ese anuncio electoralista del Buscyl para tapar que Castilla y León es la única comunidad que no ha pedido las ayudas del Gobierno de España al transporte porque se les pasó, pero todavía le va a salir más caro cuando vuelva la actividad escolar y laboral y los usuarios comprueben que si viajan a otra autonomía en autobús van a tener que abonar el billete en su totalidad, mientras que los que vienen de fuera cuentan con un descuento estatal", ha insistido la socialista, quien, a modo de conclusión, ha negado que dicha tarjeta sea gratuita porque la misma "está pagada con los impuestos de todos los ciudadanos de la Comunidad".

"IMPLANTACIÓN RAZONABLEMENTE POSITIVA"

Sin embargo, el consejero interpelado ha calificado de "razonablemente positiva" la puesta en marcha de esta tarjeta, "máxime si se tiene en cuenta que se va a anticipar un mes la progresiva implantación de la gratuidad del transporte autonómico al 30 de septiembre", ha defendido que responde a un "nuevo modelo de movilidad, comprometido con la cohesión y la equidad territorial" y ha puesto como ejemplo de la confianza depositada en ella por los ciudadanos el hecho de que hasta la fecha se han aprobado ya 202.366 solicitudes, lo que representa que se han validado dos de cada tres presentadas, aunque sí ha reconocido ciertas dificultades provocadas por ese "masivo" interés despertado por los ciudanos.

Sanz Merino ha acusado además a los socialistas de tratar de jugar a la "confusión" al hacer creer que los ciudadanos de Castilla y León no se benefician de las bonificaciones para viajar en la CCAA por no haber solicitado las ayudas del Gobierno, "no es cierto", y a este respecto a asegurado que mientras la Junta implanta la gratuidad total aplica los descuentos del 50 por ciento "en mejores condiciones que las ayudas estatales ofrecidas a las comunidades autónomas".

En este sentido, el consejero ha recordado a los socialistas que los menores de 15 años, al igual que en las líneas estatales, ya viajan gratis y han podido ralizar más de 12.000 desplazamientos desde el día 1 de julio, al tiempo que el transporte metropolitano ya es cien por cien gratuido en las ciudades donde está implantado par todas las personas de Castilla y León, mientras que las medidas estatales están establecidas por franjas de edad, con distintos porcentajes de descuentos y solo están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.

Además, Sanz Merino ha finalizado indicando que la recepción de solicitudes de la tarjeta Buscyl es "constante e incesante" y que las incidencias técnicas acaecidas con los empadronamientos de 15.000 personas se han solucionado en menos de veinticuatro horas".