El PSCyL ve "insuficiente e injusta" la propuesta de financiación autonómica del Gobierno

PALENCIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha asegurado que la propuesta de financiación autonómica del Gobierno resulta "claramente insuficiente e injusta" con la Comunidad.

De esta forma se ha expresado el líder socialista durante la clausura del Consejo de Alcaldes celebrado en Palencia, bajo la recién estrenada presidencia de la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, y ante más de 200 ediles llegados de las nueve provincias de Castilla y León.

A este respecto, Martínez ha señalado que el resultado último de la propuesta de esos 271 millones más al año a partir de 2027 es "clarísimamente insuficiente", si bien ha defendido que ahora toca abordar la negociación sobre los criterios. "Y a mí los criterios que se han puesto encima de la mesa sí que me parecen válidos", ha expresado.

"La música suena bien, la letra última, el resultado definitivo no estoy de acuerdo", ha apostillado, puesto que le parece "insuficiente ya que no se ajusta a las necesidades que tiene la Comunidad Autónoma".

Por todo ello, el líder de los socialistas castellanoleoneses ha aseverado que tendrá que "pegarse, en el mejor sentido de la palabra, con otros compañeros que defiendan sus legítimos intereses de otras comunidades autónomas", si bien se "buscará el acuerdo y el consenso con el único objetivo de que Castilla y León reciba lo que por justicia le corresponde".