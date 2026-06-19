El psiquiatra y escritor Fernando Colina recoge el Premio Trayectoria Artística Provincia de Valladolid

El psiquiatra y escritor Fernando Colina (dcha) junto al presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El psiquiatra, ensayista, escritor y cronista vallisoletano Fernando Colina Pérez ha recibido este viernes de manos del presidente de la Diputación, Conrado Íscar, el Premio a la Trayectoria Artística Provincia de Valladolid en su edición de 2025.

En su fallo, como se ha recordado este viernes, el jurado ha decidido, por unanimidad, conceder el premio "por su carrera excepcional como ensayista, escritor, columnista, conferenciante y editor, cuya obra ha enriquecido el patrimonio cultural de Valladolid y ha contribuido al desarrollo literario universal.

Así como, por su labor en Cuatro Ediciones, sus publicaciones innovadoras, sus reconocimientos en el ámbito de la psiquiatría crítica y su compromiso con la difusión de la memoria cultural vallisoletana lo convierten en un candidato idóneo para este galardón, que celebra su excelencia intelectual y su impacto en la comunidad".

El galardonado, en su discurso, ha tratado de responder a la pregunta de por qué se le otorga un reconocimiento a la trayectoria artística y ha señalado que el objeto de su "supuesto arte no ha sido otro que el intento de devolver la palabra a los locos y procurar rescatarlos del silencio al que la sociedad los tenía condenados en los manicomios, y que los vuelve a castigar ahora embotando su conciencia a fuerza de diagnósticos y medicamentos".

Así, ha ironizado que "de ser esto realmente un arte" en eso consistiría su disciplina artística.

En el ámbito en el que se muevo, ha explicado, "es una invitación al presunto enfermo para que no se deje suplantar, para que rompa su silencio y dirija su voz más allá, saltando todos los parapetos que él mismo utiliza como refugio o que la sociedad temerosa le ha impuesto".

Para ello, ha defendido, "la escritura es un puente, es un tirón de la palabra, para que siga su curso y no se detenga detrás del sufrimiento".

El jurado, presidido por la diputada de Cultura, Yolanda Burgoa, ha contado con la presencia del exconsejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León Antonio María Sáez Aguado, los periodistas Francisco Alcántara Martínez y Antonio García Encinas, además de la jefa del Servicio de Cultura de la Diputación de Valladolid, Paz Malfaz, que ha actuado como secretaria.

En su intervención, el presidente de la Diputación ha señalado que este galardón reconoce "una vida dedicada al pensamiento, a la literatura y al humanismo", a una figura que "ha enriquecido nuestro patrimonio cultural y que ha transformado la manera en la que entendemos la salud mental y la sociedad".

Conrado Íscar ha subrayado que, frente a la tendencia a compartimentar las vidas y clasificar a las personas por su oficio, "en Fernando Colina estas etiquetas resultan insuficientes", ya que él encarna "la figura del humanista integral, un perfil escaso y necesario".

El presidente ha recordado que, como psiquiatra, Fernando Colina "fue una figura clave en la modernización de la salud mental en nuestra provincia", impulsando durante casi dos décadas, al frente del antiguo Hospital Psiquiátrico Doctor Villacián, "una reforma fundamental al dar el paso de un modelo de aislamiento a uno de atención humana y moderna".

Esa misma vocación por el cuidado del otro, ha apuntado Íscar, es la que se encuentra en su literatura, una obra como ensayista, escritor, cronista y editor que, a través de su labor en Cuatro Ediciones, "ha sido fundamental para el desarrollo literario universal, pero siempre con un ojo puesto en su tierra".

Por ello, ha concluido, el premio reconoce tanto su excelencia intelectual como "su compromiso inquebrantable con la difusión de la memoria cultural vallisoletana".

PERFIL

Vallisoletano de nacimiento, Fernando Colina está considerado "uno de los psiquiatras más reconocidos del país y una figura clave en la modernización de la salud mental en la provincia", según han señalado fuentes de la Diputación de Valladolid.

Dirigió durante casi dos décadas el antiguo Hospital Psiquiátrico Doctor Villacián, hoy convertido por la Diputación de Valladolid en un centro asistencial para personas mayores. En esta etapa impulsó una atención "más humana y acorde con la reforma psiquiátrica".

Tras el cierre del psiquiátrico, continuó su labor como jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Río Hortega, compaginando su actividad clínica con una intensa faceta como ensayista y docente.

Su trayectoria lo sitúa como "un referente nacional en el pensamiento crítico y humanista dentro de la psiquiatría".

PREMIO TRAYECTORIA ARTÍSTICA PROVINCIA DE VALLADOLID

Creado en el año 2006, el premio Trayectoria Artística Provincia de Valladolid tiene por objeto distinguir y resaltar el trabajo de aquellas personas, grupos e instituciones vinculadas a la provincia cuya labor u obra de creación artística haya contribuido a enriquecer y ensanchar el Patrimonio Cultural de nuestra provincia.

Asimismo, busca reconocer los méritos de las personas naturales de la provincia o con estrecha vinculación a ella que hayan contribuido al desarrollo artístico o literario universal en el marco de las Bellas Artes y la Literatura.

La Diputación de Valladolid ha concedido este premio en anteriores ediciones a Ana Jiménez (2006), Pedro Zuloaga (2007), Félix Cuadrado Lomas (2008), Godofredo Garabito Gregorio (2010), Roberto Domínguez (2011), la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción (2013), el grupo Candeal (2015), Ángel Marcos (2017), Antonio Sánchez del Barrio (2019), Jesús Urrea Fernández (2021) y Diego Fernández Magdaleno (2023).