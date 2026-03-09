PSOE actuará en las carreteras de El Bierzo y Laciana para asegurar la movilidad y garantizar el desarrollo rural

Representantes del PSOE de León abogan por realizar mejoras en las carreteras de El Bierzo y Laciana. - PSOE

LEÓN, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de León actuará en las carreteras de El Bierzo y Laciana, como parte del nuevo Plan Director de Infraestructuras de Castilla y León propuesto en el programa electoral para las elecciones autonómicas del 15 de marzo, ya que resulta "imprescindible" asegurar la movilidad y la seguridad en las carreteras para alcanzar la cohesión territorial y garantizar el desarrollo del medio rural.

Así lo ha manifestado la candidata socialista a las Cortes Silvia Cao, quien ha destacado que la movilidad "no solo es transporte", sino que es una herramienta para hacer real el derecho "a quedarse" que promueve el PSOE frente a "los años de abandono" del PP.

"El PP, con su falta de inversiones, nos han abocado a carreteras en mal estado que ponen en riesgo la seguridad de los viajeros", ha sostenido y ha abogado por realizar una hoja de ruta que incluya un diagnóstico "riguroso" del estado de las carreteras, con líneas específicas de conservación, mantenimiento, modernización, seguridad vial y adaptación digital.

Algunas de las medidas "más urgentes", según ha detallado, son intervenir en la CL-631 que conecta El Bierzo y Laciana, "para asegurar la estabilidad de esos taludes que, año tras año, se vienen abajo y que el PP en la Junta ha ido parcheando sin una solución real que elimine la peligrosidad"; el impulso a la vía rápida LE-715 Fabero-Fresnedo o el arreglo del hundimiento que presenta la carretera LE-711 entre Vega de Espinareda y Fabero.

Por otro lado, las propuestas del PSOE en cuanto a movilidad están encaminadas a revertir la situación del transporte público, pues el modelo de 'Territorio 30 minutos' exige una red de transporte público "funcional, coordinada y fiable". Para ello será necesario reestructurar los servicios actuales y adaptarlos a las necesidades "reales" de la ciudadanía, según ha informado a Europa Press en un comunicado el PSOE.

Los representantes socialistas también han defendido el ferrocarril y el despliegue "equilibrado" del Corredor Atlántico. Para ello, han señalado, se aprobará una Estrategia Logística de Castilla y León que ejerza como herramienta "clave" para ordenar el desarrollo logístico del territorio y reforzar el citado Corredor dentro de la red transeuropea de transportes.

"Las comarcas de El Bierzo y Laciana no merecen conexiones de tercera y desde el PSOE vamos a cambiar años de abandono de nuestras carreteras por parte de la Junta", ha subrayado y ha añadido que la mejora de las infraestructuras es "vital" para las personas que habitan en el medio rural, así como para facilitar el desarrollo y la actividad económica de toda la provincia.

