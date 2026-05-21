El PSOE acusa a Carnero de "apropiarse" de la propuesta del PSOE sobre el espacio joven de Parquesol

Parcela junto al Centro de Vida Activa de Parquesol. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha acusado al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, de "apropiarse" de la propuesta de creación de un nuevo espacio joven en el barrio de Parquesol, en una parcela cercana al edificio que alberga la biblioteca y el Centro de Vida Activa, que figuraba en el programa electoral del PSOE para las elecciones municipales de 2023.

En un comunicado recogido por Europa Press, el PSOE ha aprovechado para criticar nuevamente que el equipo de Gobierno de PP y Vox suma "tres años en la Alcaldía sin ningún avance" e interpreta que ahora intenta "taparlo" con "más propaganda" porque el alcalde Carnero ha anunciado simplemente un "concurso de ideas" para el desarrollo del proyecto del Espacio Joven, por lo que "no garantiza nada".

El PSOE ha señalado que tanto ellos como el Partido Popular llevaban en el programa electoral de las municipales de 2023 la propuesta de un nuevo espacio joven en Parquesol, con la diferencia de que el exalcalde y actual ministro, Óscar Puente, se comprometía a ubicarlo en una parcela situada entre el Centro de Vida Activa y la Comisaría de Policía; y los 'populares' en cambio planteaban proponer a la Diputación de Valladolid un acuerdo para ubicar la instalación en el Centro Doctor Villacián.

Los socialistas consideran que "después de tres años de Carnero en la Alcaldía, el incumplimiento es flagrante" porque "no hay nada" sobre el proyecto.

El anuncio del alcalde, apuntado en el Pleno para el debate sobre el estado de la ciudad la pasada semana y detallado algo más en una rueda de prensa sobre el Plan de Juventud este martes, alude a un concurso de ideas cuyo resultado espera para finales de este año.

Además, han destacado el "cambio de emplazamiento" que se plantea en el anuncio de Carnero, ya que "en lugar del entorno Doctor Villacián sería en la parcela ubicada junto al actual Centro de Vida Activa y Biblioteca", "el mismo lugar comprometido por el PSOE hace tres años".

"Es una apropiación descarada. En este caso, Carnero trata de tapar su incumplimiento con esta ocurrencia. No ha hecho nada en tres años. Y el presupuesto que ha reservado para el espacio joven es de solo 20.000 euros. Con este dinero no se avanzará nada. Es irrelevante y un concurso de ideas no garantiza nada; solo sirve para distraer la atención y para la propaganda", ha explicado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista también lanza varias preguntas como "¿por qué se renuncia ahora al entorno de Doctor Villacián?"; por qué Carnero "no es capaz de colaborar con la Diputación Provincial presidida por Conrado Íscar". Así, ha avanzado, lo planteará en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Valladolid.

"Frente a la falta de actuaciones de PP y Vox nosotros dejamos realidades, como el Centro de Vida Activa y la biblioteca de Parquesol, puestos en marcha en la etapa de Óscar Puente en la Alcaldía", ha recordado la concejala socialista Rafi Romero, que insiste en el compromiso adquirido por el PSOE en 2023 para construir un nuevo espacio joven en el solar situado junto a estas dotaciones municipales.