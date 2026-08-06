PSOE acusa a la Junta de llegar "absolutamente tarde" para resolver problemas del campo como la enfermedad de Newcastle

1109262.1.260.149.20260806121832 El coordinador del área de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental del PSOE en Castilla y León, Miguel Ángel Blanco, en un momento de la rueda de prensa - EUROPA PRESS

VALLADOLID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del área de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental del PSOE en Castilla y León, Miguel Ángel Blanco, ha acusado a la Junta de Castilla y León de llegar "absolutamente tarde" para resolver los problemas del campo y ha puesto como ejemplo la enfermedad de Newcastle, cuyo primer foco fue notificado el pasado 15 de junio mientras que las primeras medidas de la Junta se aprobaron el 30 de julio, "mes y medio después de la primera declaración", ha apostillado.

A esto ha añadido que la primera reunión del consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, con los laboratorios que fabrican las vacunas frente a la enfermedad de Newcastle tuvo lugar ayer, miércoles 5 de agosto, en otro ejemplo, a su juicio, de la respuesta tardía del Gobierno PP-Vox.

Blanco ha incidido además en que la vacunación frente a la enfermedad de Newcastle sólo es obligatoria desde este mes en Valladolid y en Segovia y no se hará extensiva a las explotaciones del resto de la Comunidad Autónoma hasta el 1 de septiembre, cuando la Consejería ya ha aumentado las zonas de restricción adicional a cinco provincias.

"Está claro que están siendo incapaces de parar esta crisis avícola, que están siendo incapaces de dotar de los medios suficientes para poder paliar las consecuencias que traerá a un sector importante en Castilla y León como es el sector avícola", ha sentenciado Blanco que ha trasladado esa falta de concreción en las actuaciones de la Junta a las consecuencias de los incendios forestales, en las que sólo ve declaraciones "grandilocuentes" y medidas "indeterminadas" sin datos sobre "el cuánto y el cómo".

"¿Cuánto dinero se va a poner encima de la mesa y con cargo a qué partidas presupuestarias para ayudar a los agricultores, ganaderos y apicultores de las zonas? Nos falta el cómo", ha sentenciado Blanco que ha criticado la falta de concreción de la Junta sobre quién va a reconstruir y con qué medios las instalaciones agrícolas, los caminos, las charcas o las cercas.

Miguel Ángel Blanco se ha hecho eco de la convocatoria de concentración de las organizaciones profesionales agrarias en unidad de acción el próximo 27 de agosto frente a Presidencia para "decir alto y claro" que necesitan que la Junta de Castilla y León complementen las ayudas que están llegando desde el Gobierno de España "con acciones reales y constatables".

"El sector primario es un sector estructural que no merece que sólo le miren y se acuerden de él cuando llegan las campañas electorales y deben de una vez por todas, de forma sistemática, adoptar las medidas necesarias para garantizar la subsistencia de este sector que vertebra la comunidad de Castilla y León", ha concluido el socialista.