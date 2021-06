El PSOE alerta de "desperfectos" en el nuevo hospital de Salamanca "cuando ni tan siquiera se ha inaugurado"

SALAMANCA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Salamanca ha alertado de "desperfectos" como "problemas de goteras por filtración de agua, sistemas de climatización desregularizados, quirófanos mal planificados donde se han tenido que volver a hacer obras" en el nuevo Hospital de Salamanca "cuando ni tan siquiera se ha inaugurado".

Asimismo, el PSOE ha reseñado, en la información remitida a Europa Press, que también hay "dependencias que no cumplen con la normativa vigente en este tipo de instalaciones, además de laboratorios incompletos, problemas de refrigeración en las nuevas concinas, y la activación de alarmas de manera constantes sin motivo alguno entre otros problemas en el sistema eléctrico".

La formación socialista ha incidido en que "a los muchos años de retraso en su construcción se añade el que el traslado todavía, a día de hoy, no se ha realizado a pesar de la promesa de estar finalizado antes del año pasado acumulando, de momento, otros seis meses más en el uso de las nuevas instalaciones".

El nuevo Hospital "sigue acumulando más retrasos", ha incidido la secretaria de sanidad del PSOE de Salamanca, María García, a lo que hay que sumar "el mal estado y la pésima ejecución de las nuevas instalaciones antes incluso de inaugurarlas al completo", ha añadido.

Desde que se entregó la obra, ha referido María García, "no se ha parado de realizar reparaciones, subsanaciones y rectificaciones, además del cambio de piezas y material defectuoso". El nuevo hospital, denuncian desde el PSOE, acumula y presenta múltiples desperfectos, "defectos en la construcción que no se tuvieron en cuenta por no contar, en su momento, con los profesionales adecuados y una falta de celo o de vigilancia por parte de la Junta a la hora de controlar los trabajos".