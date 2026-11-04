PSOE apoya en voto por llamamiento la moción de Vox de agricultura, "trampantojo para salvar al soldado Pino"

VALLADOLID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha apoyado este miércoles en una votación pública por llamamiento una moción del Grupo Parlamentario Vox con 24 medidas en materia de agricultura y ganadería a pesar de ser "blandita" y de ser "un trampantojo para salvar al soldado Pino --el consejero de Agricultura, de Vox-- de la más absolutamente nada que significa la gestión que ha desarrollado hasta la fecha".

"Nosotros no nos escondemos, nosotros vamos a dar la cara", ha aseverado el procurador socialista Miguel Ángel Blanco que ha planteado cinco enmiendas para su votación nominal --han sido rechazadas por Vox-- para mejorar el texto y crear con carácter urgente un fondo extraordinario de 150 millones en ayudas directas para los productores de Castilla y León que, según ha vuelto a reprochar, PP y Vox votaron en contra en un anterior pleno "a escondidas de una urna".

"Se les ha olvidado, por lo que sea", ha ironizado Miguel Ángel Blanco que ha centrado parte de su intervención en reivindicar la "dignidad" de la política y del campo, tras lo que ha puesto como ejemplo la dimisión del hasta ayer ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que, según ha aseverado, ha dejado a PP y a Vox "a la altura del betún". "Pídanle perdón", ha exigido el socialista que ha augurado "un divorcio a la vista" entre los socios de gobierno que, según ha pronosticado también, no va a ser amistoso.

"Bienvenidos a Vox", ha ironizado por su parte el portavoz del Grupo Vox, David Hierro, al proclamar desde su escaño su voto afirmativo a la moción de su grupo que ha sacado adelante por unanimidad 24 medidas "muy concretas" que nacen "de escuchar al campo" en el objetivo de que los agricultores y los ganaderos puedan producir, puedan competir y puedan obtener una rentabilidad digna por su trabajo, ha aseverado el procurador proponente, José Antonio Palomo, que ha acusado a los socialistas de utilizar al campo "como herramienta política".

"No se puede presumir de escuchar al campo mientras se desatienden reivindicaciones que sus representantes llevan años planteando: precios justos, costes de producción, competencia leal, cláusulas espejo, acuerdos comerciales, una PAC justa, menos burocracia, relevo generacional, normativa medioambiental, sanidad animal, fauna salvaje, el lobo, seguros agrarios, agua y regadíos, cadena alimentaria, ganadería extensiva, fiscalía agraria, despoblación", ha relatado Palomo en un resumen de las 24 medidas aprobadas este miércoles en las Cortes.

La moción de Vox insta a revisar en los ámbitos nacional y europeo exigencias derivadas del Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030 y sus estrategias asociadas que incrementen de manera desproporcionada los costes de producción, reduzcan la capacidad productiva de las explotaciones o impongan cargas administrativas sin beneficios proporcionados.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, el procurador Antonio Jaime Mendoza Toribio ha incidido en la palabra continuar ya que, según ha aclarado, muchas de las políticas que ha planteado el Grupo Vox no están pendientes de empezar en Castilla y León donde ya se están desarrollando.

"Hay diálogo, hay trabajo previo, hay medidas concretas que se están defendiendo", ha asegurado tras lo que ha instado al Gobierno de España a defender una PAC fuerte para el campo, para la financiación de las ayudas y los requisitos para acceder a ellas, a lo que ha unido la simplificación administrativa, garantías para agricultores y ganaderos, nuevas incorporaciones y el mantenimiento de una PAC que tenga en cuenta las particularidades "contando con las comunidades autónomas y con el propio sector". "No se puede defender el medio rural y sus gentes de palabra y perjudicarlo con los hechos", ha advertido el 'popular'.

Desde el Grupo Mixto, su portavoz, la leonesista Alicia Gallego, ha dado el apoyo a la moción que ha tachado de "panfleto publicitario" y de "discurso inflamado de pancarta" en un "burdo intento de escurrir el bulto" hacia las autoridades de Madrid o Bruselas "que también tienen lo suyo". "Pongan dinero, que estamos hablando de presupuestos", ha exigido la leonesista.

El procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha apelado al refranero castellano para recordar que no no es lo mismo predicar que dar trigo y ha preguntado a los grupos que sustentan a la Junta cuándo dejarán de predicar y cuándo empezarán "a hacer algo de verdad por los agricultores y ganaderos" de Castilla y León.

También ha dado el visto bueno el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, que ha compartido la necesidad de simplificar la PAC, reducir la burocracia, mejorar los seguros agrarios, garantizar recursos hídricos y facilitar el relevo generacional junto a la necesaria reciprocidad a las importaciones. Dicho esto, ha pedido no convertir la política agraria en una batalla ideológica.