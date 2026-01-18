PSOE apunta a un aumento de quejas sobre parques de Valladolid y el Ayuntamiento dice que son "peticiones de servicio"

Uno de los parques municipales de Valladolid. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

VALLADOLID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha señalado a un aumento del 40 por ciento de quejas por el "mal estado" de los parques y jardines de Valladolid en 2025 respecto al año anterior, mientras el Ayuntamiento de Valladolid ha respondido que se trata de un incremento en las "peticiones de servicio" por parte de los ciudadanos, que se "atienden y solucionan".

En un comunicado recogido por Europa Press, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha lamentado que en 2025 "se ha batido el récord de reclamaciones y quejas de los vecinos por el mal estado de los parques y jardines", en un 40 por ciento, "una barbaridad" que obedece al "problema en la gestión" y de la "mala organización del servicio".

El portavoz socialista ha indicado, en este sentido, que las "deficiencias" afectan tanto a las áreas verdes de gestión directa como a las externalizadas porque la gestión de este servicio "es mala y lo notan los vecinos".

De este modo, el Grupo Municipal Socialista ha advertido de que el aumento de quejas "no es un problema de percepción, sino que es el reflejo de una realidad que los ciudadanos sufren a diario", "zonas verdes deterioradas, falta de mantenimiento, retrasos en las actuaciones y una evidente falta de control municipal".

Así, ha solicitado al equipo de Gobierno una reorganización "profunda" que incluya una "supervisión rigurosa" de las empresas adjudicatarias para recuperar los estándares de calidad que Valladolid merece, puesto que, a su juicio, la organización interna actual "no da respuesta a las necesidades reales" de mantenimiento que presentan los parques de los distintos distritos.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, ha acusado al Grupo Municipal Socialista de intentar "distorsionar la realidad una vez más" con datos que, bajo su criterio, no reflejan un aumento de quejas, sino un incremento de peticiones que los ciudadanos realizan para que la administración solucione los problemas que detectan en el entorno donde viven.

El responsable del área competente ha incidido, asimismo, en que los socialistas piden un reorganización del servicio de parques y jardines cuando sabe que el Ayuntamiento está en una modificación de la relación de puestos de trabajo para crear empleos de "mejor calidad", una medida que permitirá a los operarios municipales "realizar mayores tareas con una mayor facilidad" y obtener un "rendimiento mayor" durante su jornada laboral.

Respecto a la reorganización que pide la oposición, García Pellitero ha añadido que el equipo de Gobierno también prepara nuevos pliegos para licitar el mantenimiento externo, debido a que los contratos heredados del anterior mandato socialista "no son lo suficientemente eficientes" para las necesidades actuales que presenta la ciudad de Valladolid.

Como "ejemplo", el edil ha advertido de que los pliegos anteriores no penalizan a las empresas por no recoger hojas entre octubre y febrero, una situación que el edil considera incomprensible ya que es "precisamente cuando se produce la caída de la hoja" y cuando la limpieza requiere de "una mayor intensidad".

Ante ello, espera licitar estos nuevos contratos "muy pronto" para "mejorar este servicio al ciudadano" y que la ciudad presente su "mejor" imagen.