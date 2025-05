PSOE asegura su respaldo a Quintana y culpa al PP y a Mañueco de la no renovación de instituciones propias

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, ha asegurado que el PSOE respaldará a Tomás Quintana a la hora de renovar la institución del Procurador del Común, que ya va a cumplir tres años en funciones, y ha culpado al PP y a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de "incumplir" las leyes y no promover la renovación de las instituciones propias.

En el Pleno en el que Quintana ha dado cuenta de su informe anual, Gómez, quien se ha estrenado como portavoz del PSOE tras la salida de Luis Tudanca, ha comenzado con un agradecimiento a la labor "con total plenitud" y al compromiso de Quintana al frente de la procuraduría.

No obstante, tras recordar que el puesto de Procurador del Común lleva casi tres años caduco, ha defendido que este miércoles que Quintana debería haber tenido el respaldo de las Cortes en su renovación, algo que no ha sucedido por la "aversión que tiene el Partido Popular, en general, y el señor Mañueco, en particular, al incumplimiento de las leyes y a la renovación de las instituciones propias".

"Puedo asegurarle que mi grupo parlamentario va a hacer todo lo que esté en su mano para que el año que viene su comparecencia aquí sea como debe, como titular electo de la institución de la Procuraduría del Común", ha garantizado.

Tras referirse a esta situación, Gómez ha analizado con detalle el análisis presentado por Quintana ante el Hemiciclo y ha reseñado que las resoluciones y quejas "comprometen" a la administración autonómica y no al Gobierno central.

En este punto se ha referido a aquellas que tienen que ver con sanidad, educación, vivienda y "la demora inasumible en el pago del Bono Social Térmico por parte de la Junta de Castilla y León", a lo que ha sumado la evidente "mala gestión de la Renta Garantizada de la Giudadanía, la falta de gratuidad del teléfono 012 de atención al ciudadano, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, el derecho a una cultura accesible, la protección a las personas mayores, la protección a las personas con discapacidad, la atención a la dependencia", entre otras, un punto en el que ha insistido en que todas ellas son competencia de la Junta.

"Ni la ocupación, ni la seguridad, ni la tranquilidad, ni la migración, ni el Gobierno de Pedro Sánchez están las preocupaciones y quejas que manifiestan los castellanos y leoneses, más bien, yo diría que a los castellanos y leoneses les preocupa en cómo gobierna el señor Alfonso Fernández de Mañueco", ha insistido en su intervención.

"Le agradezco a usted y a todo su equipo su dedicación, por su trabajo y compromiso con Castilla y León y quiero terminar también con un anhelo, el de que ojalá se le escuchara más y se pusieran más en práctica sus recomendaciones y resoluciones", ha zanjado Patricia Gómez.