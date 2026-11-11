PSOE Ávila condena las pintadas "de carácter fascista" en la fachada de su sede provincial

Pintadas en la fachada del PSOE de Ávila. - PSOE

ÁVILA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Ávila ha condenado la aparición de pintadas de "carácter fascista" en la puerta y la fachada de su, un ataque que ha incluido expresiones como "puteros", "traidores" y "asesinos", proclamas como "Arriba España", simbología "fascista" y mensajes contra el régimen constitucional de 1978, hechos que la formación ya ha puesto en conocimiento de las autoridades.

Según ha informado la formación política en un comunicado recogido por Europa Press, el secretario general del PSOE abulense, Carlos Montesino, ha manifestado su "rechazo absoluto" ante los hechos y ha advertido de que no se trata de una "simple gamberrada", sino de una expresión de "odio e intolerancia que pretende intimidar a quienes defienden un proyecto político legítimo".

En este sentido, Montesino ha subrayado que la discrepancia es "legítima", pero que "el odio y la violencia no lo son", al tiempo que ha señalado que de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre se dilucida la elección "entre democracia y convivencia frente a la involución y el odio".

Finalmente, desde la dirección provincial del PSOE de Ávila han trasladado que estos ataques "no van a condicionar su actividad ni su compromiso político" y han asegurado que continuarán defendiendo "la libertad, los derechos y la igualdad frente a las pretensiones de intimidación".