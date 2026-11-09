PSOE califica los presupuestos de la Diputación de Valladolid de "propaganda" y avisa de que solo ejecuta "la mitad"

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Valladolid ha criticado la gestión del equipo de gobierno del Partido Popular al asegurar que presenta las cuentas "con grandes titulares y mucha propaganda", pero posteriormente ejecuta "poco más de la mitad de lo presupuestado" tras recurrir a "continuas modificaciones de crédito".

Según ha afirmado el portavoz del PSOE en la institución provincial, Francisco Ferreira, en un comunicado, el presupuesto presentado para 2026 fue de 176 millones, pero tras aumentarse mediante modificaciones hasta los 264 millones, la ejecución real se ha situado "en el 44 por ciento a fecha actual, mientras que en el ejercicio anterior el grado de cumplimiento se ha quedado en el 66 por ciento".

Para el dirigente socialista, el presupuesto planteado consiste en una propuesta de "corta y pega que desatiende las infraestructuras y servicios básicos de los municipios".

En este sentido, los socialistas han señalado que en las cuentas de 2026 han quedado sin ejecutar "cuatro millones de euros en materia de carreteras", al tiempo que se mantienen "deficiencias" en la depuración de aguas residuales, la gestión de residuos, las comunicaciones o el tratamiento de edificios en ruina.

Asimismo, el PSOE ha reprochado al equipo de gobierno el gasto de "millones de euros" en la financiación de competencias impropias conveniadas con la Junta que la administración autonómica "no asume de forma mayoritaria, como la ayuda a domicilio, las bibliotecas o las residencias".

Por otro lado, ha censurado que la partida para publicidad y propaganda haya crecido de una asignación inicial de 300.000 euros a un montante ejecutado de 1,1 millones de euros "sin haber concluido el año".

Ferreira ha recordado que el 78 por ciento del presupuesto de la institución provincial -146 millones de euros- procede de las aportaciones del Gobierno central, "con un incremento del 12 por ciento este año, frente a los 19 millones aportados por el Ejecutivo autonómico". Además, ha calificado de "escandalosa" la cifra de siete millones de destinada en 2026 a subvenciones directas por decisión de la presidencia.

Por último, el portavoz socialista ha vuelto a cuestionar el papel de la sociedad pública Sodeva, a la que ha definido como un "agujero negro" que consumirá 6,5 millones el próximo año "pese a limitar su actividad a la gestión de centros turísticos y el gasto publicitario".

Finalmente, la oposición ha lamentado el "desequilibrio" existente en las inversiones provinciales al comparar los dos millones de euros consignados para la promoción agroalimentaria a través de 'Alimentos de Valladolid' frente a los 500.000 euros reservados al plan de ruinas para apoyar a los municipios más pequeños.