El PSOE y un concejal del PP presentan una moción de censura en El Cerro (Salamanca) contra la alcaldesa 'popular'

SALAMANCA 15 Abr. (EUROPPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en la localidad salmantina de El Cerro (Salamanca) ha presentado una moción de censura contra la alcaldesa del Partido Popular, María Rosa Frades. La iniciativa cuenta con el respaldo y la firma de un concejal del propio grupo 'popular', lo que garantiza la mayoría suficiente para que la propuesta prospere y Frades sea apartada de la Alcaldía.

El PSOE ha propuesto para el cargo a Juan Carlos Garavís, quien ya fue primer edil en la pasada legislatura. La formación socialista ha señalado en un comunicado, recogido por Europa Press, que la gestión municipal ha sido "insostenible" durante la presente legislatura.

Según han argumentado, la labor de la actual regidora no cumple con las necesidades del municipio ni se dirige al interés general de los vecinos. Por ello, han considerado necesaria la puesta en marcha de esta herramienta legal para cambiar el rumbo del Gobierno local.

Los firmantes han fundamentado la moción en la falta de cercanía institucional y en las deficiencias detectadas en la gestión de los servicios públicos municipales. Asimismo, han denunciado el abandono de las infraestructuras locales y la pérdida de subvenciones e ingresos por una labor administrativa que han tildado de insuficiente. Han asegurado que esta situación ha provocado una pérdida de oportunidades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Desde el PSOE han defendido que es "necesario e imprescindible" recuperar un Gobierno basado en el diálogo, la transparencia y la responsabilidad. En este sentido, han destacado la experiencia contrastada de Garavís para atender las demandas de los núcleos de El Cerro y Valdelamantanza.

Han subrayado que el objetivo es garantizar el bienestar del municipio mediante una gestión eficiente que reactive los proyectos actualmente paralizados. Finalmente, los concejales han aclarado que la iniciativa no está motivada por razones personales, sino por su compromiso con el futuro de la localidad.

La propuesta busca fortalecer la cohesión entre los núcleos de población y asegurar el funcionamiento de las dotaciones municipales. Los ediles han concluido que trabajarán desde el respeto institucional y la participación para lograr un Ayuntamiento más cercano y al servicio de todos los vecinos.