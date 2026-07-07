El PSOE confía en el archivo de la querella presentada por Vox contra Carlos Martínez por revelación de secretos

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, en rueda de prensa en la sede autonómica del partido. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha expresado su plena confianza en que se archive la querella presentada por Vox en los juzgados de Soria para investigar un posible delito de revelación de secretos sobre las diligencias llevadas a cabo en el registro del Ayuntamiento de Soria y para que se esclarezca la posible intervención del secretario autonómico de los socialistas, Carlos Martínez.

De la Rosa, en una rueda de prensa en Valladolid para presentar un encuentro bilateral del PSOE de castellanoleonés con el catalán, ha afirmado que no ve "recorrido judicial" a la querella después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León aclarara las informaciones en las que el Tribunal de Instancia de Soria remitió un oficio al alcalde de Soria, Javier Antón, el 22 de junio en el que puso en su conocimiento la posibilidad de practicar una actuación de entrada y registro en dependencias municipales.

"Parece que está aclarado de dónde salió la información y, por lo tanto, yo confío plenamente en este caso en el archivo de dicha querella", ha asegurado De la Rosa.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León se ha expresado así en referencia a la querella presentada por Vox para que se investigue un posible delito de revelación de secretos e informaciones por autoridad o funcionario público sobre las diligencias llevadas a cabo en el registro del Ayuntamiento de Soria este martes, y se esclarezca la intervención que haya podido tener el secretario autonómico del PSOE y portavoz parlamentario, Carlos Martínez.

En el escrito de la querella registrada por Vox se pide que se determine la identidad del funcionario público o autoridad que conocía la existencia y fecha del operativo policial llevado a cabo en el Ayuntamiento de Soria, así "como de las entradas y registros judiciales" realizados y que fueron revelados a una tercera persona "ajeno a la causa".

Asimismo, pide que se "esclarezca en particular" la intervención que haya podido tener Carlos Martínez "que ha manifestado públicamente que tuvo conocimiento de la diligencia reservada de entrada y registro con antelación a su práctica", según consta en el escrito de la querella.