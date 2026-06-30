PSOE contrapone las quejas al Procurador del Común con el "relato triunfalista" de una Junta "autocomplaciente"

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urban, ha contrapuesto las quejas trasladadas por los ciudadanos de Castilla y León al Procurador del Común, la institución que representa al Defensor del Pueblo en la Comunidad --2.206 en 2025 que derivaron en 6.267 expedientes-- con el "relato triunfalista" de una Junta de Castilla y León "instalada en la autocomplacencia".

"La mejor radiografía de Castilla y León no lo hacen los discursos triunfalistas de la Junta, la hacen los ciudadanos que han tenido que acudir al Procurador porque la Administración autonómica no les dio respuesta cuando más la necesitaban", ha criticado la viceportavoz del Grupo Socialista que ha lamentado también que en el informe del Procurador del Común se repitan "los mismos problemas una y otra vez y año tras año" cuando "no son inevitables" ya que dependen de la Junta.

Gómez Urban ha advertido al respecto de que cuando año tras año aparecen los mismos problemas en los informes del Procurador del Común "dejan de ser incidencias y se convierten en la huella de una forma de gobernar y en una responsabilidad política". "Los espejos pueden incomodar pero lo que nunca hacen es mentir", ha concluido tras lo que se ha dirigido de forma expresa al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que ha aconsejado que el informe del Procurador del Común le debería preocupar "profundamente".

Entre los problemas destacados por la viceportavoz del Grupo Socialista están la sanidad y las listas de espera o de los incendios, además de las condiciones de las escuelas infantiles o las deficiencias en los colegios ante temperaturas que han superado los 30 grados, una situación que, según ha recordado, llevó al Procurador a advertir de posibles riesgos para la salud y a solicitar medidas preventivas.

"La Junta no puede controlar las olas de calor pero sí puede controlar cómo protege a nuestros niños y niñas frente a ellas y es evidente que no lo ha hecho", ha criticado la socialista a modo de ejemplo de la falta de respuestas de la Administración autonómica.

Asimismo, ha pedido una "reflexión especialmente profunda" tras los incendios forestales registrados en Castilla y León, a los que se ha referido como "una de las mayores catástrofes ambientales que ha sufrido la Comunidad" y como "una tragedia humana y social".

"Mientras miles de hectáreas ardían, mientras pueblos enteros vivían con angustia y mientras Castilla y León sufrió una de las peores catástrofes de su historia reciente, quienes dirigían las políticas de prevención y gestión forestal no solo no asumieron sus responsabilidades políticas, sino que continuaron y continúan formando parte del núcleo del Gobierno porque el señor Mañueco así lo ha querido", ha afeado la viceportavoz del Grupo Socialista en alusión a Juan Carlos Suárez-Quiñones, actual consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio.