PSOE critica la "privatización progresiva" educativa en CyL y que personal universitario sea el "peor pagado" del país

Censura la deficiencia de orientadores, figuras "fundamentales" para la atención del alumnado

LEÓN, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El representante de la Ejecutiva Provincial del PSOE en León Miguel Ángel Sánchez Sánchez ha criticado este lunes la "privatización progresiva" de todas las enseñanzas en Castilla y León por la política neoliberal que lleva a cabo la Junta, así como las retribuciones del personal universitario, cuyos trabajadores son los "peor pagados" de España.

Según ha explicado, la política que desarrolla la Administración autonómica "no tiene en cuenta las necesidades reales" de la población y las retribuciones del personal docente se encuentran entre las más bajas de todo país. En el caso del personal docente administrativo universitario de las instituciones académicas de la Comunidad, es "el peor retribuido".

En este sentido, ha reiterado su reclamación a la Junta de negociar los convenios colectivos del Personal Docente e Investigador (PDI) y del personal técnico laboral, lo que lleva sin hacerse desde hace más de 10 años "por la inacción" del Gobierno autonómico.

Además, ha puesto de manifiesto la "precariedad laboral" y ha reclamado la mejora de un sistema "más efectivo" en la contratación del profesorado. En este sentido, se ha referido a las elevadas tasas de interinos entre el profesorado, ya que la Comunidad alcanza el 30 por ciento en el caso de Educación Primaria; el 34 por ciento en Secundaria y el 17 por ciento en las universidades. "A la Junta de Castilla y León le interesa tener una alta tasa de interinos porque después puede manejar estos datos para amortizar plazas, es decir, para prescindir de docentes", ha recalcado.

"PROBLEMAS AÑADIDOS".

A ello hay que sumar los "problemas añadidos" basados en los sistemas utilizados por la Junta de Adjudicación Informatizada de Vacantes para docentes interinos (AIVI) y de Adjudicación Informatizada de Sustituciones de Inicio de curso (AISI).

Mediante estos sistemas, ha argumentado, se tarda en contratar a docentes a veces "hasta más de tres meses", por lo que la Administración autonómica tiene que recurrir al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). "Esto se lleva detectando más de cinco años. Revísese; llevamos años reclamando algo tan simple como la mejora de un sistema más efectivo en la contratación de profesorado", ha aposltillado.

Al mismo tiempo, ha señalado que estas cuestiones repercuten en que los profesores tienen que estar pendientes en los meses de septiembre o de octubre de rechazar una plaza que les ha salido en otras autonomías porque la Junta de Castilla y León "no ha respondido". En este contexto, el PSOE plantea el objetivo de alcanzar una contratación máxima de profesores interimos del ocho por ciento y que este porcentaje "no vaya más allá".

"SE OCULTAN" JUBILACIONES.

Según Miguel Ángel Sánchez, a la contratación de profesorado se une un hecho "excesivamente preocupante" desde hace unos años en provincias como León: el hecho de que "se ocultan" las plazas de los profesores que se están jubilando, algo que está sucediendo de un modo "masivo" en los dos últimos años.

En cuanto a la implicación de la Junta para que se construyan edificios nuevos, ha señalado que la Adminisración autonómica establece una prioridad en la mejora de centros que necesitan arreglar sus infraestructuras, pero se trata de un prioridad que en numerosas ocasiones "no se respeta", de modo que se ven siempre los mismos centros afectados.

CONSERVATORIOS DE LEÓN Y ZAMORA.

En este sentido, ha puesto el ejemplo de los conservatorios de León y Zamora, los únicos de toda la Comunidad que no están construidos. Al especto, ha apuntado que cuando la Junta da explicaciones de los motivos por los que el conservatorio de León no ha llegado a construirse, achaca este fenómeno al concurso de acreedores de la constructora que contrató.

Por otra parte, ha criticado la política "restrictiva, no inclusiva, de control interno" y, a su juicio, "rancia" que lleva a cabo la Junta al negarse a aplicar las leyes de carácter federal en la comunidad autónoma, algo que es una obligación y "no se está haciendo".

PROGRAMA DE BIENESTAR EMOCIONAL.

En este contexto, se ha referido al programa de bienestar emocional impulsado por el Ministerio de Educación después de la pandemia y por el que la Junta ha recibido desde entonces más de 800.000 euros para la formación a los psicólogos, orientadores, padres y profesores. Esa dotación económica aportada por el Ejecutivo central la Junta la está utilizando para "contribuir a la contratación que no hace".

Para Miguel Ángel Sánchez los orientadores son una figura "fundamental" en los ámbitos de enseñanza Primaria y Secundaria y el presupuesto anteriormente mencionado se está invirtiendo para cubrir las deficiencias en el personal de los equipos de orientación.

El presentante solialista ha inistido en que no hay suficientes orientadores en la Comunidad y, en el caso concreto de la provincia de León, un orientador está atendiendo en determinados centros a 500 alumnos, lo que representa el doble de las recomendaciones de la Unesco en este ámbito. "Esto no es de recibo, no puede ser y propicia que estos equipos saturados no estén dando una atención suficiente al alumnado", ha resumido.

"HACER CAJA".

Además, se ha referido a las enseñanzas de régimen especial: escuelas oficiales de idiomas, escuelas de artes plásticas y escuelas de música, cuyas tasas en Castilla y León atienden a un principio de "hacer caja". Al respecto, ha detallado que dichas tasas son más caras que en las escuelas de idiomas de autonomías como Galicia, País Vasco o Asturias, mientras a la consejera "se le llega la boca diciendo que esas tasas hace un año que bajaron".

El País Vasco los alumnos abonan 72 euros en tasas por estudiar en una escuela de idiomas, mientras que en Galicia se pagan 105 euros y en Asturias 31 euros frente a los 162,73 euros que se pagan en Castilla y León. En este sentido, se ha preguntado el motivo por el cual "se hace negocio" con estas enseñanzas, que la Junta "está desmantelando indirectamentec porque no le interesa mantenerlas".

Además de incrementar las tasas, ha señalado, la Junta amortiza las plazas de aquellos profesores que se van jubilando, lo que contribuye a que las plazas se vayan perdiendo y llegará un momento que los centros procedan al cierre.

QUIEN QUIERE ESTUDIAR "LO TIENE QUE PAGAR".

En cuanto a la "privatización progresiva" que según el PSOE lleva a cabo la Junta, se ha referido al desembarco de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) en León, donde se va a ofertar un Máster de Educación en un plazo de dos años de modo online para ofrecer las plazas que no puede ofertar la Universidad de León (ULE) "por falta de financiación".

La ULE oferta 60 plazas, de modo que las otras 500 solicitudes irán "a la concertada o a la privada". "El alumno que quiere estudiar se lo tiene que pagar", ha recalcado.

Finalmente, ha criticado que la Junta "se pone la medalla" en cuanto a la implantación de las TIC cuando también existen problemas en este campo. En este sentirdo, ha recordado la filtración de datos que afectaban a más de un millón de docentes y alumnos en la Comunidad, un aasunto sobre el cual la Junta tardó en responder "casi dos meses".

"La Consejería de Educación no dio explicación hasta dos meses después aunque se había denunciado a la Guardia Civil y al Incibe. ¿Qué pasó con esa filtración de datos? El sistema de Educacil da más problemas que soluciones y los docentes se quejan continuamente", ha enfatizado y ha agregado que cuando se ha preguntado a la consejera por dicha filtración de datos ha contestado argumentando que "también la NASA sufre filtración de datos".