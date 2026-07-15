PSOE critica el "triunfalismo" del "cuestionable" Quiñones y teme que el Diálogo Social "termine" en esta legislatura

VALLADOLID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Comisión Permanente Legislativa de Industria, Universidades, Comercio y Empleo, Iván Zazo, ha cuestionado el discurso "triunfalista" del consejero del área, Suárez-Quiñones, y ha expresado su temor por el fin del Diálogo Social en la Comunidad.

Tras la comparecencia del consejero, Zazo ha lamentado que este está "en el mundo de yupi" y ha incidido en que no confía en él porque "viene avalado por un trabajo más bien cuestionable" en la pasada legislatura al frente de la Consejería de Medio Ambiente, especialmente por la gestión de los incendios.

Zazo ha expresado, asimismo, su temor a que en esta Legislatura se "termine con el Diálogo Social" como se intentó en el anterior gobierno de coalición de PP y Vox. "El señor consejero ha sacado mucho pecho de él, pero fue destrozado en la anterior legislatura", ha recordado, para incidir en que lo recogido al respecto en el acuerdo de gobierno actual "no tienen nada que ver" con un apoyo.

Igualmente, ha cuestionado que el consejero haya situado el absentismo laboral como un aspecto a abordar y ha señalado que se trata de un aspecto ya "cimentado" por la sanidad laboral, así como ha pedido alejar las bajas laborales del "recorte de prestaciones". "Nos estamos enfrentando a problemas inventados por parte del espectro político de la derecha", ha advertido.

Zazo también ha criticado que en la actualidad la existencia de planes territoriales de fomento "inconclusos", desequilibrios territoriales "sin atender" y la ausencia de un plan específico de desarrollo para las comarcas mineras de la Comunidad.

Frente a todo ello, ha defendido que el Grupo Socialista apuesta por la cohesión territorial y por orientar la implantación de polígonos y planes especiales hacia las comarcas, así como por captar inversión extranjera.

En representación del Grupo Mixto, la procuradora de UPL, Rosa María Quintanilla, ha avisado al consejero de que permanecerá "muy pendiente y vigilante" de su actuación en este departamento en el que espera que tenga "más acierto" que en la pasada legislatura al frente de Medio Ambiente, y ha asegurado que defenderá la "identidad" de la "Región Leonesa".

En este contexto, ha calificado de "inadmisible" el acuerdo de gobierno entre PP y Vox, que considera un "agravio comparativo" y un "desbalance" para el tejido industrial leonés, además de una "alarmante" supeditación de medidas vitales a una "eterna e incierta" aprobación de los presupuestos autonómicos.

Asimismo, Quintanilla, quien ha cuestionado que se hable de "absentismo laboral" cuando hay que "revisar" otras situaciones como la falta de personal en sanidad, ha reclamado planes de empleo específicos para las provincias de la "Región Leonesa" y, sobre todo, para sus áreas rurales con prioridad para zonas muy afectadas por la despoblación como Laciana, El Bierzo, Sabero o Gordón

Igualmente, ha criticado que Suárez-Quiñones quiera potenciar ahora el suelo industrial en municipios de entre 4.000 y 20.000 habitantes, porque con ello "no tiene en cuenta la realidad territorial de la Región Leonesa. "Da más a los que más tienen", ha lamentado, para alertar de "la ausencia de un compromiso claro con suelo industrial de titularidad autonómica en León, Zamora y Salamanca".

VOX AVISA SOBRE EL DIÁLOGO SOCIAL

Por otro lado, la procuradora 'popular' María José Álvarez ha puesto en valor el programa "ambicioso y realista" de Suárez-Quiñones, mientras el portavoz de Vox en la Comisión del área, Carlos Menéndez Blanco, considera que la comparecencia de este ha sido positiva y que "confirma que el nuevo Gobierno de coalición ha situado la industria, el empleo, la competitividad y la simplificación administrativa en el "centro de toda su acción política".

No obstante, ha señalado que hay puntos del acuerdo de gobierno entre PP y Vox que "han tenido un reflejo escaso" en la intervención del consejero, en materias como la política energética respecto de las instalaciones de autoconsumo industrial o el aprovechamiento de recursos minerales estratégicos.

Asimismo, respecto al Diálogo Social ha subrayado que la postura de Vox es que "no esté subvencionado" y esté "abierto a asociaciones actualmente representativa", un contexto en el que ha rechazado el existente hasta ahora porque "está politizado por los dos sindicatos mayoritarios y la patronal", CCOO, UGT y CEOE, respectivamente. "No se ajusta a la realidad empresarial que tiene Castilla y León", ha añadido.

Posteriormente, Suárez-Quiñones ha precisado que defenderá el Diálogo Social "pero dentro de unos parámetros de utilidad social y utilidad pública", y ha asegurado que en los próximos días "irá llevando los pasos necesarios para asentar las consultas y los encuentros con los responsables del mundo sindical" para avanzar al respecto.