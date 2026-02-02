El PSOE denuncia ante la Junta Electoral de Zamora el "uso partidista del Encuentro de Águedas" por parte del PP

ZAMORA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Zamora ha denunciado ante la Junta Electoral Provincial la presencia de candidatos a las próximas elecciones autonómicas del PP en el Encuentro Provincial de Águedas organizado por la Diputación provincial, el pasado sábado en Bermillo de Sayago.

En el acto estuvieron presentes, y subieron al balcón del Ayuntamiento en su transcurso, el presidente de la Junta y candidato del PP a la Presidencia, Alfonso Fernández Mañueco, así como la cabeza de lista por Zamora, Leticia García, y la vicepresidenta de la Junta en funciones, Isabel Blanco. "Todo ello, además, fue difundido y promocionado a través de las redes sociales oficiales de la Diputación de Zamora, vulnerando el principio de neutralidad institucional", denuncian desde el Partido Socialista.

Desde el PSOE de Zamora consideran "especialmente grave que una institución pública como la Diputación utilice sus canales oficiales para dar visibilidad y protagonismo a responsables y candidatos del Partido Popular, en un periodo en el que la ley exige una absoluta separación entre acción institucional y propaganda electoral", aseguran fuentes del partido.

Asimismo, los socialistas lamentan, "que un acto que debería haber servido para ensalzar la figura de la mujer rural y el papel de las águedas, acabara convertido en un acto de carácter partidista. Basta con observar la fotografía difundida desde el balcón del Ayuntamiento de Bermillo de Sayago, con una llamativa mayoría de hombres del Partido Popular y relegando a un segundo plano a las verdaderas protagonistas de la jornada", señalan.