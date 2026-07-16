El PSOE denuncia pintadas con amenazas de muerte a militantes en la localidad de Peñausende (Zamora)

El Secretario De Organización Del PSOE De Zamora Y Procurador Socialista En Las Cortes De Castilla Y León, Iñaki Gómez, Con Los Militantes De Peñausende - PSOE

ZAMORA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Zamora ha denunciado la aparición de pintadas con amenazas de muerte, lanzamiento de piedras y rotura de cristales en las viviendas de militantes de la localidad de Peñausende.

"Especial gravedad presentan los hechos ocurridos en el domicilio de Leopoldo Herrero, donde se han producido pintadas con amenazas de muerte y el lanzamiento de piedras contra la vivienda que ha provocado la rotura de los cristales de la puerta de entrada", ha lamentado la dirección provincial del partido.

Los socialistas consideran que estos hechos "no pueden analizarse de forma aislada y advierten del deterioro del clima de convivencia que se está produciendo en muchos municipios".

La formación señala que "la proliferación de discursos de odio promovidos desde determinados sectores ultras contribuye a alimentar la confrontación y la intolerancia", lo que traslada a los pueblos un "ambiente de crispación que rompe la convivencia entre vecinos y pone en riesgo los valores de respeto y pluralidad que deben regir la sociedad".

El secretario de Organización del PSOE de Zamora y procurador en las Cortes, Iñaki Gómez, ha condenado "rotundamente" estos hechos y ha afirmado que "no hay ninguna discrepancia política que pueda justificar el odio, la intimidación o la violencia".

"Quien pretende imponer el miedo está atacando no solo a dos simpatizantes socialistas, sino a los principios básicos de nuestra democracia", ha expresado el socialista.

Gómez ha mostrado todo el apoyo del PSOE de Zamora a Leopoldo Herrero y Áurea Santos y ha asegurado que no va a aceptar "que nadie tenga que vivir con miedo por defender unas ideas o participar en la vida pública.