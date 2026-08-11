El PSOE de la Diputación de Valladolid pide al PP que "deje de poner trabas a la apertura de la A-11"

VALLADOLID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en la Diputación de Valladolid ha reclamado este martes al Partido Popular, que gobierna en la institución provincial, que "deje de poner trabas a la apertura de la A-11" en su tramo entre Tudela de Duero y Villabáñez.

El PSOE ha aprovechado el accidente mortal ocurrido este lunes en la carretera N-122, trazado convencional que se prevé que en breve sea reemplazado por el nuevo trazado de la autovía A-11, concretamente en el término municipal de Sardón de Duero.

Tras trasladar sus condolencias y su más sentido pésame a los familiares y amigos del joven fallecido, el portavoz del Grupo Socialista, Francisco Ferreira, ha considerado "especialmente preocupante" que "la apertura del tramo de la autovía A-11 entre Tudela de Duero y Villabáñez continúe paralizada cuando podría haberse puesto en servicio hace semanas como señaló el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible".

Cabe recordar que este mismo martes el subdelegado del Gobierno en Valladolid ha señalado que está previsto que el próximo 24 de agosto se abrirá parcialmente al tráfico un tramo de 29 kilómetros de la A-11, entre Tudela de Duero y Valbuena de Duero.

Los socialistas consideran que "es una pena que una autovía que podría estar abierta desde hace semanas siga paralizada por las trabas que sistemáticamente pone el Partido Popular", al que insinúan que "parece que no gusta que sea un ministro socialista --Óscar Puente-- quien inaugure esta infraestructura después de 30 años"

El Grupo Socialista ha señalado que "ya son siete" las personas fallecidas en la N-122 este año y consideran que "cualquier tiempo que se pueda ganar en la puesta en servicio de la autovía supone reducir el riesgo de que se produzcan nuevos accidentes".

Por este motivo, los socialistas piden al Partido Popular que "deje de poner palos en las ruedas por intereses políticos y facilite de forma urgente la apertura de la autovía".