PSOE exige una solución "urgente" para el antiguo restaurante Los Álamos, en Las Moreras, "tras años de abandono"

Estado del interir del restaurante. - PSOE

VALLADOLID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al equipo de Gobierno de PP y VOX una actuación "urgente" sobre el edificio que durante décadas albergó el conocido restaurante Los Álamos, situado en el parque de Las Moreras, y que actualmente presenta "un estado de abandono y deterioro que resulta impropio de uno de los espacios verdes más emblemáticos de Valladolid".

El concejal socialista Luis Vélez ha denunciado, a través de un comunicado remitido a Europa Press, que el inmueble se encuentra "completamente degradado, con claros signos de abandono y accesos que continúan siendo un riesgo para la seguridad de las personas, especialmente teniendo en cuenta la elevada afluencia de vecinos y visitantes que registra diariamente el parque".

Vélez ha recordado que durante el anterior mandato el Ayuntamiento no permaneció "de brazos cruzados". "Se impulsaron distintos procedimientos para sacar este espacio a concesión con el objetivo de devolverle una actividad que revitalizara esta zona de Las Moreras y evitara precisamente el deterioro que hoy sufre el edificio", ha añadido.

Sin embargo, ha lamentado que desde la llegada del actual equipo de Gobierno no se haya promovido iniciativa alguna "para resolver el futuro de este inmueble". "Han dejado pasar el tiempo mientras el edificio se deteriora cada día un poco más. Es la política del abandono y de la inacción que estamos viendo en demasiados espacios municipales", han señalado desde el Grupo Municipal Socialista.

"Lo peor que puede hacer un Ayuntamiento es dejar que el patrimonio municipal se deteriore sin tomar ninguna decisión", ha señalado antes de apuntar que si el edificio puede recuperarse, "el Ayuntamiento debe sacar nuevamente a licitación la concesión para que pueda albergar una actividad hostelera, cultural, social o de cualquier otra naturaleza compatible con el entorno".

En caso de que los informes técnicos concluyan que la recuperación del inmueble no resulta viable, los socialistas consideran que el Consistorio debe proceder a su demolición "para eliminar un edificio degradado que lleva años ofreciendo una imagen de abandono en pleno parque de Las Moreras".

Mientras se adopta una solución definitiva, el PSOE ha exigido una actuación "inmediata para garantizar la seguridad". En este sentido, ha reclamado que el Ayuntamiento proceda "con urgencia" al tapiado de todos los accesos al edificio, para evitar que entren personas a un inmueble "que presenta un evidente estado de deterioro y que supone un riesgo potencial".