PSOE y FA presentan lista conjunta al Senado por Ávila con Carlos Montesinos, Cristina Pindado y Juan C. del Bosque

ÁVILA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Ávila y Frente Amplio, en el que se encuentran Izquierda Unida y Movimiento Sumar, concurrirán conjuntamente con una lista al Senado por la provincia abulense, que estará encabezada por el socialista Carlos Montesinos.

El segundo puesto corresponde a Cristina Pindado López-Samaniego, de Frente Amplio, y el tercero en la lista es Juan Carlos del Bosque Portero, también del PSOE.

La secretaria de Organización del PSOE de Ávila, María José del Pozo, ha destacado la importancia de este acuerdo con Frente Amplio "para sumar esfuerzos en torno a un proyecto político centrado en los derechos y el bienestar de la ciudadanía".

"En estas elecciones nos jugamos mucho. Es importante que las fuerzas progresistas paremos a la ultraderecha", ha señalado del Pozo.