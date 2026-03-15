El PSOE es la fuerza más votada en Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Castilla y León (España). - Manuel Ángel Laya - Europa Press

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE es la fuerza más votada en el histórico condado de Treviño en las elecciones autonómicas en Castilla y León. Con el 70,15 por ciento del censo total escrutado, la candidatura que encabeza el socialista Carlos Martínez ha obtenido más del 43 por ciento de los votos en Condado de Treviño, mientras que en La Puebla de Arganzón se ha hecho con el 42,21 por ciento.

Treviño es un enclave perteneciente a Burgos, pero ubicado en el corazón de Álava y separado geográficamente del resto de Castilla y León. Lo forman los municipios de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón, que suman alrededor de 2.000 habitantes.

Con el 61,43 por ciento escrutado, el PSOE ha obtenido en el Condado de Treviño 121 votos, que suponen el 43,68 por ciento del total. A continuación, la segunda fuerza más votada ha sido Vox, con 58 votos (20,93 por ciento), que ha logrado superar al PP (18,41 por ciento) e IU (5,41 por ciento).

En La Puebla de Arganzón, con el 100 por ciento escrutado, la candidatura de Carlos Martínez ha recibido 84 votos (42,21 por ciento). Al igual que en el Condado de Treviño, el segundo partido es Vox, con 41 votos (20,60 por ciento), seguido por el PP (12,56 por ciento) y Se Acabó la Fiesta (7,03 por ciento).

BAJA PARTICIPACIÓN

La particular ubicación de este enclave, separado de la Comunidad castellano-leonesa, se asocia una alta abstención en las elecciones autonómicas, frente a las municipales o las generales.

En el caso de la Puebla de Arganzón, ha registrado una participación del 48,26 por ciento, siete puntos más que en los comicios celebrados en 2022. Por su parte, Condado de Treviño ha llegado al 39,56 por ciento, casi cuatro puntos más. Sin embargo, ambos municipios quedan muy lejos de la registrada a nivel autonómico, que se ha disparado al 65,22 por ciento.

