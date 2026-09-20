El PSOE insta a Carnero a mejorar BIKI tras "mucha propaganda" y una "gestión deficiente" del servicio - PSOE

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha instado al alcalde, Jesús Julio Carnero, a mejorar el sistema municipal de alquiler de bicicletas BIKI, al tiempo que ha señalado que el "deterioro" del sistema se evidencia en el aumento las estaciones vacías, los fallos y la falta de mantenimiento de las bicis.

En consecuencia, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado a Carnero mayor control para garantizar un adecuado mantenimiento de las bicis y una mejora del servicio para evitar lo que está sucediendo en la actualidad: estaciones que quedan sin bicicletas en determinados momentos, escasez de bicicletas eléctricas y problemas relacionados con anclajes, ruedas, frenos, cadenas, luces o baterías.

Los socialistas también han criticado el "incumplimiento" por parte del regidor de la capital vallisoletana de la promesa hecha hace tres años de que el servicio llegaría a Zaratán.

El Grupo Municipal Socialista considera que la evolución positiva de BIKI demuestra el "éxito indiscutible" del modelo de bicicleta pública implantado en Valladolid en febrero de 2023, ya que actualmente, la red dispone de 104 estaciones y 928 bicicletas.

En consecuencia, es necesario reforzar el mantenimiento preventivo, mejorar la redistribución de bicicletas durante las horas de máxima demanda, analizar la disponibilidad real estación por estación y reducir los tiempos de reparación de las unidades averiadas, han señalado los socialistas a través de un comunicado.