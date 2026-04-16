PSOE lamenta que una nueva avería deje sin servicio diez días el elevador de la ladera este de Parquesol en Valladolid

El PSOE advierte de que otra avería prolongada del elevador de la ladera este de Parquesol mantiene sin servicio desde hace días la infraestructura - PSOE

VALLADOLID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Valladolid ha advertido de que una nueva avería ha dejado sin servicio ya durante diez días el elevador de la zona este de Parquesol, motivo por el que ha reclamado un estocaje de piezas para reparaciones rápidas en unos dispositivos "clave" que son utilizados cada mes por 24.000 personas.

Los socialistas han señalado que no es la primera vez que se registra una avería prolongada, al tiempo que ha criticado que el equipo de gobierno PP-Vox siga sin un compromiso sobre la fecha de reparación de esta infraestructura que es utilizada por una media mensual de 24.000 personas (en marzo de 2025 registró 24.469 usos y en abril del pasado año 23.465, según datos del Ayuntamiento de Valladolid).

Precisamente, el PSOE ha recordado que en enero este mismo ascensor estuvo un mes sin reparar, lo que "delata la dejadez" del grupo de gobierno presidido por el 'popular' Jesús Julio Carnero.

A este respecto, el concejal socialista Luis Vélez ha asegurado que "aunque sea una infraestructura que se promovió en la etapa de Óscar Puente en la Alcaldía, el Consistorio debe garantizar el mantenimiento del elevador porque estas averías sin reparaciones a tiempo perjudican directamente a los ciudadanos".

Todo ello en la medida en que el funicular de la ladera Este de Parquesol es una infraestructura "esencial" para la movilidad peatonal y la accesibilidad entre la avenida de Salamanca y el barrio de Parquesol.

El Grupo Municipal Socialista ha recordado que este tipo de situaciones "no son excepcionales y que ya se ha advertido en reiteradas ocasiones de la necesidad de mejorar la gestión del mantenimiento de los sistemas de movilidad vertical".

"La ausencia de un almacén básico de piezas de reposición provoca retrasos inasumibles en la resolución de averías", ha incidido el edil socialista, quien ha asegurado que la "gravedad de la situación contrasta con los datos de uso, que ponen de manifiesto el éxito y la utilidad social del elevador de la ladera Este de Parquesol".