El PSOE de Medina de Rioseco (Valladolid) critica "imposición" del PP al renombrar calles, entre ellas Pablo Iglesias

MEDINA DE RIOSECO (VALLADOLID), 2 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Medina de Rioseco (Valladolid) ha censurado la "imposición autoritaria" del PP al renombrar calles sin participación ciudadana, entre ellas la dedicada al fundador de su partido y de UGT, Pablo Iglesias.

El Grupo Municipal Socialista de Medina de Rioseco, a través de su portavoz Sara Galván, ha criticado la decisión del equipo de gobierno del PP de aprobar un "amplio" cambio de nombres en calles, callejones, pasajes y puentes del municipio, tal y como figura en la Memoria-Informe" presentada por la Alcaldía.

Galván ha calificado el documento como "una falsa memoria, un copia-pega sin contenido, sin criterio y sin una sola explicación real" y ha incidido en que el expediente se limita a reproducir la normativa y no aporta justificación alguna.

"Han escrito más en la prensa para justificarse por las críticas de los vecinos que en la propia memoria oficial", ha afirmado la socialista.

El Grupo considera que el PP ha actuado "de manera unilateral", sin abrir ningún proceso de participación ciudadana ni consultar a colectivos afectados como personal de reparto, servicios municipales, de Correos, o los propios vecinos.

"Para algo tan importante como renombrar calles, ni se ha pedido opinión a vecinos y vecinas, ni a la oposición que les representa. Es una muestra más de la autocracia con la que funciona este Ayuntamiento", afirman.

El Grupo Socialista advirtió en el Pleno sobre el impacto de estos cambios, que bligan a modificar documentación personal, registros bancarios, datos médicos y otros trámites administrativos, algo sobre lo que ya se han quejado abiertamente los vecinos.

La portavoz socialista ha calificado algunos de los nombres de las calles de "desafortunados y fuera de lugar" como Calle de la Cárcel y Callejón de los Pobres. También criticó que se nombren callejones donde no hay inmuebles y que se dividan calles diminutas sin necesidad.

Respecto a los puentes, recuerdan que varios de los nombres propuestos ya existían históricamente, tal y como han demostrado historiadores locales.

CALLE PABLO IGLESIAS

Además, el PSOE ha subrayado que el debate político sobre el cambio de nombre a la Calle Pablo Iglesias lo haya introducido el PP, de manera que "se han retratado ellos solos, y que lo han hecho por pura ideología" y ha apuntado que este cambio es "el que menos gusta a los vecinos".

Como secretaria general del PSOE de Medina de Rioseco, la portavoz ha recordado que Pablo Iglesias fue fundador del PSOE y de UGT, "defensor de los derechos de los trabajadores y de la democraci"a, y que "centrarse solo en que fue fundador del PSOE demuestra su desconocimiento de la historia y sus carencias democráticas".

La portavoz socialista ha reprochado al PP que, mientras impulsa cambios de nombres por motivos políticos, sigue sin cumplir la ley de memoria democrática. "Hablan de nombres, pero siguen sin retirar símbolos franquistas que aún existen en Rioseco, que eso sí es una obligación legal", ha aseverado la socialista.

En este sentido, ha recordado que cuando la ley obligó a eliminar nomenclatura franquista, el PP alegó que era "caro y exigía mucha burocracia", algo que "ahora parece que ya no les molesta". Para concluir, los socialistas han reclamado que el Ayuntamiento se centre en ordenar la numeración de las calles, que actualmente presenta "bastante desorganización".