El PSOE de La Moraña reclama que se abra el parque de bomberos de Arévalo (Ávila). - EL PSOE DE LA MORAÑA

ÁVILA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Moraña ha instado a la Diputación Provincial de Ávila a agilizar de manera prioritaria los trámites pendientes para completar el equipamiento y la dotación de personal del parque de bomberos de Arévalo, una infraestructura que considera estratégica para la seguridad de toda la comarca y cuya entrada en funcionamiento continúa pendiente.

Los socialistas recuerdan que la apertura de estas instalaciones fue anunciada para los meses de marzo o abril de 2023. Sin embargo, transcurridos más de tres años desde aquella previsión, el parque permanece cerrado, sin que se haya materializado su puesta en marcha, pese a los compromisos adquiridos por la institución provincial.

Desde el PSOE de La Moraña, a través de un comunicado recogido por Europa Press, consideran que esta situación resulta especialmente preocupante ante la inminente llegada de la época de mayor riesgo de incendios, que oficialmente comenzará el próximo viernes 12 de junio.

Arévalo, segundo municipio de la provincia por población, y el conjunto de pueblos de la comarca afrontan un nuevo verano sin disponer de un recurso fundamental para la atención de emergencias. La amplia extensión territorial de La Moraña y el peso de la actividad agraria en la zona hacen especialmente necesaria la disponibilidad de medios adecuados para dar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidente.

Como muestra de la importancia de disponer de un parque de bomberos operativo, el PSOE destaca el incendio de un vehículo registrado en la tarde de este domingo en la Plaza del Arrabal de Arévalo. La rápida intervención de Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, trabajadores municipales y voluntarios permitió resolver la incidencia sin consecuencias mayores. No obstante, este episodio, denuncian los socialistas, evidencia la necesidad de reforzar los recursos de emergencia disponibles en la comarca mediante la puesta en funcionamiento definitiva del parque de bomberos.

Los socialistas destacan que la finalidad de los parques comarcales es garantizar una respuesta especializada ante posibles incendios urbanos y colaborar en la extinción de incendios forestales, una tarea que adquiere una relevancia creciente en un contexto marcado por fenómenos climáticos cada vez más extremos.

Asimismo, el PSOE de La Moraña reclama que el parque de Arévalo y su comarca disponga, tanto en tiempo como en forma, de los mismos niveles de protección y cobertura que el resto de parques de la provincia. Aunque reconocen las dificultades que han afectado al desarrollo del conjunto de la red provincial de parques, consideran imprescindible que la Diputación de Ávila adopte las decisiones necesarias para culminar, sin más demoras, la puesta en marcha de unas infraestructuras muy demandadas por los abulenses.

"Las administraciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar servicios esenciales en condiciones adecuadas y con la máxima eficacia. La seguridad de las personas, de sus viviendas, de las explotaciones agrarias, del tejido económico de la comarca y de nuestro patrimonio exige que el parque de bomberos de Arévalo entre en funcionamiento cuanto antes", concluyen los socialistas.