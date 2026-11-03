El PSOE muestra sus condolencias por Jesús de Miguel, exjugador de Unionistas de Salamanca

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El procurador socialista en las Cortes de Castilla y León Iñaki Gómez Domínguez ha manifestado este martes desde el hemiciclo las condolencias de su grupo y entiende que "de toda la Cámara" por el fallecimiento del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel, que tuvo pasado en un club de la comunidad como Unionistas de Salamanca, en el que militó durante temporada y media.

Antes de plantear una pregunta parlamentaria sobre las demandas de los principales colectivos implicados en la práctica deportiva en la comunidad, Gómez ha querido hacer extensivas las condolencias por el jugador madrileño, de 30 años, que ha fallecido este martes unas horas después de entrar en parada cardiorrespiratoria, sufrida a causa de un golpe con el portero rival en el partido de LaLiga Hypermotion que enfrentaba a su equipo, el CD Tenerife, y el Andorra en el Heliodoro Rodríguez López de la capital tinerfeña.

Gómez ha recordado el paso de De Miguel por el club Unionistas de Salamanca, en el que jugó durante las temporadas 2021/2022 y 2022/2023, en la categoría de Primera Federación.

También ha querido hablar del respeto que, como presidente del Club Balonmano Zamora, tratan de transmitir a cada uno de los nuevos chicos que llegan a jugar con ellos, un respeto que consideran que deben observar también los partidos políticos, en referencia al "respeto al contrincante".

Pero ha reprochado que "sería bueno que lo aplicáramos todos, incluso algún consejero", en referencia al de Cultura, Alberto Díaz Pico, de Vox, que Gómez considera que ha realizado un comentario "de tinte machista" referido a la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo.