El PSOE municipal de Valladolid reclama al Ayuntamiento que licite "ya" las obras de reforma de la cubierta del Pisuerga

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Valladolid ha reclamado que se liciten "ya" las obras de la cubierta del Polideportivo Pisuerga para la reparación de las cubiertas del pabellón, después de lo ocurrido este fin de semana, cuando las goteras han obligado a suspender el partido de Segunda FEB entre el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid y la Cultural y Deportiva Leonesa.

Según ha recalcado el concejal del PSOE Juan Carlos Hernández, tras ello, el equipo de gobierno "anuncia ahora una actuación de emergencia" cuando ya se ha producido la suspensión de un encuentro oficial por filtraciones.

Esa intervención, consideran los socialistas, "perfectamente pudo haberse abordado mucho antes".

El grupo socialista desconoce si la solución técnica elegida "es la más adecuada para atajar de una vez por todas los problemas de goteras", pero reclama, en todo caso, la licitación inmediata de la obra. "Llegan tarde y, lo que es peor, llegan sin el compromiso económico completo para garantizar una reparación integral del Pisuerga", ha criticado.

"Valladolid no puede resignarse a obras a plazos y parches que nos vuelvan a llevar al mismo punto dentro de unos meses", apunta el concejal socialista, que defiende que la ciudad "necesita más previsión, anticipación y planificación para sus instalaciones deportivas: inversiones que modernicen, mantenimiento preventivo y una gestión eficiente".

"No hay excusas para seguir aplazando lo urgente", reclama Juan Carlos Hernández.

PRESUPUESTO DE LA FMD

Los socialistas han votado en contra del presupuesto de la FMD por no cubrir el coste total de la necesaria intervención en el polideportivo y "disparar" el gasto corriente de la Fundación.

"Son unas cuentas que llegan tarde -en el tercer presupuesto que aprueba el actual equipo de gobierno-, no resuelven de manera integral los problemas de las instalaciones y, además, elevan de forma injustificada el gasto corriente", ha denunciado el concejal socialista Juan Carlos Hernández.

Según las cuentas presentadas, el capítulo de inversiones pasa de 1.600.000 euros a 1.860.000 euros únicamente por la inclusión de 1.300.000 euro para la reparación de las cubiertas del Polideportivo Pisuerga.

Una cuantía que, han asegurado, "no cubre el coste total previsto de la actuación, que supera los 1.753.000 euro", pues han apuntado que descarta ahora la instalación de las placas fotovoltaicas previstas inicialmente.

Mientras tanto, el resto de las inversiones --presupuestos participativos y otras actuaciones-- cae hasta 560.000 euros frente a los 700.000 euros del ejercicio anterior, lo que supone una disminución significativa que afectará a la modernización, adecuación y construcción de nuevas instalaciones deportivas en los barrios, sin que exista previsión de proyectos a ejecutar.

El incremento global del presupuesto, cifrado en 1.374.000 euros, se explica en gran medida por el aumento del 17,34 por ciento de los gastos corrientes, justo cuando el equipo de gobierno prometía su reducción.

Por otro lado, apuntan que "un año más, la transferencia de la Junta de Castilla y León para la organización de los juegos escolares y la promoción del deporte en edad escolar permanece congelada, sin que la anunciada sintonía" con el actual equipo de gobierno se haya traducido en un aumento de esta partida".