El PSOE de Palencia confía el cambio en la provincia a alcaldes y profesionales rurales

Presentación de la lista del PSOE de Palencia para las próximas elecciones. - EUROPA PRESS

PALENCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y profesionales del medio rural con experiencia en la gestión de municipios, servicios públicos y proyectos vinculados a la provincia integrarán la lista del PSOE a las Cortes de Castilla y León por Palencia en las próximas elecciones autonómicas.

Durante la presentación, la secretaria general del PSOE de Palencia, Miriam Andrés, ha subrayado que se trata de una candidatura hecha desde el territorio, formada por personas que gobiernan pueblos, trabajan en la provincia y conocen de primera mano los problemas reales de Palencia.

"No venimos a hacer política de despacho, sino a pisar la calle y a aplicar la buena gestión que ya hacemos en nuestros ayuntamientos", ha señalado Andrés, quien ha apelado al "voto por ilusión" para renovar el Gobierno autonómico.

Por su parte, el cabeza de lista, Miguel Ángel Blanco, ha explicado que la candidatura nace con una vocación clara de cercanía y escucha y ha señalado que Palencia no necesita más "confrontación política" sino "soluciones y gente que sepa gestionar con un conocimiento real de lo que sucede en la provincia".

POLÍTICAS DE VIVIENDA

Asimismo, Blanco ha afirmado que el actual modelo de la Junta "está agotado tras casi cuatro décadas" y ha subrayado que Palencia ha sido una de las provincias que más ha sufrido el abandono, especialmente en ámbitos como la vivienda.

En este sentido, ha subrayado la propuesta de su partido de crear un consorcio público de vivienda y suelo en el que participen la Junta, los ayuntamientos y las diputaciones para "afrontar de forma conjunta el problema de la vivienda".

Miguel Ángel Blanco ha detallado que este consorcio permitirá comprar suelo, construir vivienda pública y coordinar estudios de necesidades en los entornos rurales que no tienen medios técnicos.

La candidatura socialista integra representantes de distintas comarcas de la provincia y combina experiencia en la gestión municipal en localidades como Dueñas, Barruelo de Santullán o Velilla del Río Carrión, con perfiles profesionales ligados a sectores como el agroalimentario, el turismo, la educación o el ámbito jurídico.

La lista palentina del PSOE está encabezada por Miguel Ángel Blanco, alcalde de Dueñas desde 2007 y portavoz socialista en la Diputación de Palencia. En segundo lugar, Pilar García, empresaria rural y portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Astudillo; a la que siguen Cristian Delgado, alcalde de Barruelo de Santullán; y Belinda Mencía, que aporta un perfil técnico y experiencia en la empresa privada y fue alcaldesa de Velilla del Río Carrión entre 2019 y 2023.

Por detrás se encuentran Brian Vallejo, secretario general de las Juventudes Socialistas de Palencia; Carmen Ortego, licenciada en Historia del Arte y funcionaria de carrera, centrada en la defensa de los derechos de los docentes; y cierra la candidatura José Luis Castro, que aporta un perfil ligado al trabajo industrial y al conocimiento directo de las empresas y los trabajadores de la provincia.