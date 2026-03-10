El PSOE de Palencia expulsará del grupo municipal al concejal de Carrión que ha cambiado de sexo para obtener ayudas

PALENCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Palencia, Miriam Andrés, ha anunciado que el partido ha iniciado el expediente de expulsión del grupo municipal de Carrión de los Condes de Manuel Garrido, el concejal que ha cambiado legalmente de sexto para obtener ayudas públicas.

Andrés ha aclarado que el edil no está afiliado al partido, aunque iba en las listas del PSOE, y que la expulsión se sustenta en dos argumentos: por una parte, que "las Leyes están para garantizar derechos y no para favorecer fraudes" y, en segundo lugar, porque el edil había firmado un código ético del partido que no ha cumplido.

Según publica el diario ABC en su edición de Castilla y León, Manuel Garrido, concejal del Partido Socialista en Carrión de los Condes, ha realizado un cambio registral de sexo y ha pasado desde el mes de diciembre a figurar legalmente como mujer, aunque en su documento nacional de identidad todavía aparece su nombre anterior.

Garrido ha justificado su decisión en que ello "le servirá para obtener beneficios", puesto que con su nueva condición legal podrá acceder a ayudas específicas para mujeres apicultoras en el marco de la PAC, ya que además de su actividad política también trabaja como apicultor y productor de miel.

"Lo qué no entiendo es por qué no lo hacen más hombres", ha asegurado en las declaraciones recogidas por el diario donde explica que tomó la decisión, en parte, como un "acto de rebeldía", al acogerse a esta posibilidad amparado por una ley que había impulsado su y que ha criticado "porque no le encuentro ningún sentido".