PSOE pedirá en las Cortes "reconocer y honrar" a represaliados de la Guerra Civil

Tudanca tilda de "trampa" el mezclar la libertad de expresión con la tipificación como delito de la exaltación del franquismo

El Grupo Parlamentario Socialista pedirá el apoyo de las Cortes de Castilla y León para "reconocer y honrar" la memoria de las personas represaliadas en la Guerra Civil, así como ayudar a las familias de estas personas en las tareas de búsqueda de sus familiares, exhumación, identificación e inhumación de restos "con la debida dignidad".

Así consta en una proposición no de ley (PNL) que el Grupo Socialista defenderá en el Pleno de las Cortes de la próxima semana y sobre la que su portavoz, Luis Tudanca, no tiene "duda" de obtener "otra cosa que no sea un apoyo prácticamente unánime" del hemiciclo.

Tudanca ha recordado que en Castilla y León "quedan muchísimas fosas" por recuperar, en muchos casos en lugares por los que no pasó el frente pero en los que sí se produjo "mucha represión". Asimismo, ha advertido de que se trata de la "última oportunidad" de que esa memoria "se guarde y se respete" antes de que desaparezcan los últimos descendientes vivos de esas personas.

Una de esos descendientes, Mercedes Abril, ha acompañado a Tudanca en la presentación de esta PNL y ha contado la historia de su padre, jefe de estación en Clarés de Ribota (Zaragoza), al que perdió con sólo tres años y cuyos restos descansarían en una fosa del Valle de los Caídos.

Abril ha narrado cómo a su padre, Rafael, "se lo llevaron los nacionales" en septiembre del 36 para su confinamiento en el Mercado de Abastos de Calatayud (Zaragoza), improvisado centro de detención durante la contienda, sin que volvieran a verlo ni ella ni su madre, la cual presentaba un embarazo bastante avanzado que desembocó en un parto ese mismo día en el que dio a luz a un niño que falleció a las pocas jornadas.

Tras recibir varias tarjetas en las que el detenido pedía a su mujer y su hija que estuvieran "tranquilas", obtuvieron de vuelta una de las carta que le habían enviado, en cuyo remite se hacía constar, de acuerdo con su relato, que Abril "había salido". Después de esto, se indicó a la familia que sus restos descansaban en una fosa del cementerio de Calatayud hasta que en 1959 les comunicaron que habían sido trasladados al Valle de los Caídos, donde Mercedes acudió el año pasado para conocer el lugar en el que estaría enterrado.

Como consecuencia del "abandono de su puesto de trabajo" por parte de Rafael, Mercedes y su madre hubieron de dejar la vivienda acondicionada para el jefe de estación de Clarés de Ribota y mudarse a Valladolid, ciudad en la que residían los abuelos maternos de Mercedes y en la que ella ha permanecido desde entonces.

"Que me dejen sacarlo y dar un abrazo aunque sea a unos simples restos, creo que no pido mucho", ha subrayado Mercedes Abril, quien ha lamentado que, además de la pérdida, su madre y ella hubieran de vivir ocultando su dolor durante los años de la dictadura. "No eran criminales, eran mártires", ha añadido la octogenaria en alusión a los represaliados del franquismo.

En este sentido, Luis Tudanca ha defendido como "justo" que se modifique, como pretende el Gobierno, el código penal para tipificar como delito la exaltación del franquismo, sobre lo cual ha tachado de "trampa" que se pretenda mezclar este debate con el de la libertad de expresión para homenajear a Francisco Franco, "un dictador y un genocida".

A la presentación de esta PNL han acudido también el senador por Valladolid y secretario provincial del PSOE, Manuel Escarda, y el abogado especializado en memoria histórica Eduardo Ranz.

Escarda ha subrayado que se trata de "una cuestión de Estado" y ha elogiado a las víctimas que tuvieron que soportar "primero el miedo y luego el silencio", tanto en la dictadura como en los 40 años de democracia posteriores.

Ranz, por su parte, ha subrayado que "ya es hora de que vuelvan a casa" los restos de los represaliados, 228 de los cuales se encuentran inhumados en 71 fosas en Cuelgamuros, y ha defendido que el "camino humanitario" que mueve estas iniciativas.

Según ha indicado el letrado, tras los trabajos técnicos realizados en el valle, hacia primavera podría iniciarse la extracción de los restos de Rafael Abril y el resto de represaliados de Calatayud.

Precisamente este domingo, 16 de febrero, se celebrará en el Cementerio del Carmen de Valladolid una ceremonia para enterrar a las casi 250 víctimas recuperadas de fosas en este camposanto en un espacio en el que figurarán todos los nombres de las personas identificadas.