PSOE pide activar el Plancal ante problemas de abastecimiento de agua en cinco municipios del Valle del Tiétar (Ávila)

ÁVILA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Ávila ha reclamado a la Junta que active el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL), en el nivel que corresponda, ante los problemas de abastecimiento de agua potable que han afectado a Santa María del Tiétar, Piedralaves, Mijares, Casavieja y Mombeltrán, municipios que suman alrededor de 6.000 habitantes.

El secretario de Gestión Forestal y Medio Ambiente del PSOE de Ávila, Javier Hernández, ha señalado a través de un comunicado que, aunque algunos municipios están recuperando progresivamente la normalidad, en otros "persisten las dificultades y se mantienen soluciones provisionales para garantizar el suministro a los vecinos".

En este sentido, los socialistas han recordado que el PLANCAL contempla mecanismos para coordinar, bajo una dirección común, los medios y recursos necesarios para hacer frente a emergencias.

Dichas medidas pueden incluir recursos de otras administraciones, como la estatal o la de otras comunidades autónomas, cuando proceda conforme a los mecanismos de colaboración y planificación previstos.

Asimismo, Hernández ha afirmado que la respuesta "no se puede limitar a resolver la incidencia inmediata". A este respecto, el responsable socialista ha advertido de que los efectos de los incendios y de las posteriores lluvias sobre el terreno y las captaciones hacen necesario "anticiparse a nuevos episodios que puedan comprometer el suministro, especialmente mientras se recuperan las infraestructuras y las condiciones de las cuencas".

Por todo ello, la formación ha pedido a la Junta que active el plan "en el nivel adecuado, coordine los recursos disponibles y prepare la movilización de medios adicionales de otras administraciones para actuar con rapidez si se producen nuevas incidencias".

Hernández ha concluido que el hecho de que algunos pueblos estén recuperando la normalidad no significa que el problema esté resuelto, por lo que ha insistido en la necesidad de contar "con coordinación, previsión y capacidad de respuesta".