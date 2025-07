PSOE pide al Ayuntamiento "corregir" la rampa de Las Moreras junto al Puente Mayor al ser "inaccesible e ilegal"

VALLADOLID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha pedido al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid "corregir" la nueva rampa de bajada junto al carril bici de Las Moreras y La Rosaleda, a la altura del Puente Mayor, porque es "inaccesible e ilegal" al no tener "barandillas, ni la pendiente que marca la normativa, ni bordillos de seguridad".

En declaraciones recogidas por Europa Press este jueves, 17 de julio, junto a la rampa, el portavoz, Pedro Herrero, y el concejal socialista Luis Vélez han denunciado la situación de esta rampa que forma parte del "nuevo scalextric" que ha "montado" el alcalde, Jesús Julio Carnero, tras "desmantelar" el anterior carril bici de Isabel la Católica.

"Esto es una auténtica chapuza", ha lamentado Herrero sobre la rampa que se sitúa a lado del "aberrante" nuevo carril bici inaugurado el 17 de junio por el regidor, una rampa "que no cumple la normativa" y que está en una situación "lamentable" en la que los "grandes perjudicados" son los peatones de la ciudad.

En este sentido, Vélez ha relatado que el concejal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Gutiérrez, reconoció en una Comisión de Movilidad que la rampa "no foma parte de un itinerario peatonal", una cuestión que ha tildado de "absolutamente absurda".

"Nos hemos gastado aquí casi un millón de euros -- lo destinado a la eliminación del anterior carril bici-- en hacer una rampa que no es accesible y que no forma parte de un itinerario peatonal. No tiene absolutamente ningún sentido", ha apostillado.

Para Vélez, es un "despropósito" y un "escándalo" que el Ayuntamiento de Valladolid haya ejecutado una obra "de estas características", sin cumplir la pendiente, sin bordillos y sin barandillas.

Sobre la pendiente, el concejal ha precisado que esta rampa tiene dos tramos, uno primero con una pendiente del diez por ciento y el otro con un 6,6 por ciento, todo ello sin descansillo, por lo que está fuera de la legalidad vigente para garantizar la seguridad de personas mayores, familias con cochecitos de niños y personas con discapacidad o con movilidad reducida, ha incidido.

Asimismo, ha apuntado que carece de bordillo de protección en el lado derecho, lo que también se demanda en la normativa para "que nadie se caiga", y ha advertido de que tampoco tiene las barandillas dobles exigidas a los lados en cualquier pendiente superior al tres por ciento.

Por todo ello, y también por el diseño de hormigón mal integrado en este pulmón verde de la ciudad, ve la rampa como un "despropósito" y una "falta de respeto hacia las personas", especialmente a las personas con movilidad reducida y con discapacidad.

"Las cosas no se demuestran con palabras huecas, como hace muchas veces el señor Carnero, se demuestran con hechos, y desde luego que hacer rampas de este tipo hoy en día no es una muestra de velar por los derechos de las personas con discapacidad y por la accesibilidad de la ciudad", ha aseverado Vélez, quien ha recordado, además, que el proyecto inicial de este desnivel era en "zigzag", pero se modificó al actual.

En este contexto, ha pedido al equipo de Gobierno que "corrija" la situación, que explique la obra y que, además, "haya responsabilidades políticas con esta actuación que es una más" de la "aberrante" obra del carril bici que ha supuesto un "despilfarro de casi un millón de euros".