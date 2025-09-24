PSOE pide al Ayuntamiento de Valladolid actuar subsidiariamente sobre el vertedero próximo al cementerio de El Carmen

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado la intervención del Ayuntamiento de Valladolid sobre un vertedero ubicado en la prolongación del Paseo Juan Carlos I, en las proximidades del cementerio de El Carmen, a través de un requerimiento sobre el propietario de los terrenos o, en su defecto, actuar subsidiariamente y repercutirle los costes de la limpieza.

A través de un comunicado, los socialistas cirtican que "toneladas" de residuos se acumulen a lo largo de un kilómetro ante la "pasividad" del equipo de gobierno PP-Vox.

"Valladolid no puede convertirse en un vertedero a cielo abierto por la falta de voluntad política de quienes deberían velar por la limpieza, la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos", han lamentado.

Por eso, el Grupo Municipal Socialista denuncia la "negligencia" del equipo de gobierno PP-Vox, que, en sus palabras, habría reconocido en la última Comisión de Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad que en los dos últimos años no ha hecho "absolutamente nada para solucionar la grave situación del vertedero".

La respuesta del equipo de Gobierno, a preguntas del concejal Luis Vélez, se limitó a señalar que se trata de parcelas de titularidad del Sareb, lo que, según afirmaron, complica la actuación.

Luis Vélez lamenta la respuesta "evasiva" de los concejales del equipo de gobierno: "Es inadmisible. El Ayuntamiento tiene la obligación de requerir al propietario la limpieza de los terrenos e incluso su vallado. Y si este no actúa, el Ayuntamiento puede y debe ejecutar la limpieza de forma subsidiaria y repercutir los costes al propietario, como ya se ha hecho en otras ocasiones", ha incidido.

Para el Grupo Municipal Socialista este caso "evidencia el abandono generalizado" de las políticas municipales contra los vertederos ilegales. Las diferentes áreas del equipo de gobierno "se pasan la patata caliente, sin que nadie tome medidas".

En el pasado mandato, el gobierno municipal formado por PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) encargó a la empresa Zenit Ingeniería un estudio técnico sobre la situación de las escombreras en la ciudad.

Este trabajo permitió localizar y actuar en numerosos puntos del término municipal que estaban siendo utilizados irregularmente para el vertido de residuos, tanto en parcelas municipales como en otras de titularidad privada.

"Sin embargo, en los dos años de mandato municipal de PP y VOX no se ha actualizado el estudio de 2021; no se le han dotado medios ni presupuesto para continuar el trabajo iniciado, y no se ha actuado sobre la escombrera del paseo Juan Carlos I ni sobre otras situaciones similares. El resultado es un abandono absoluto, que ha permitido que toneladas de residuos se acumulen en terrenos dentro del término municipal de Valladolid, generando riesgos medioambientales, de seguridad y de salubridad, además de una imagen deplorable de la ciudad", concluye el comunicado.