El PSOE pide explicaciones a la Junta tras el "duro revés judicial" en Valladolid Alta Velocidad

VALLADOLID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los procuradores y procuradoras socialistas por la provincia de Valladolid en las Cortes de Castilla y León han registrado este viernes una batería de preguntas parlamentarias para reclamar explicaciones a la Junta tras el "duro revés judicial" recibido por el Gobierno autonómico en relación a las medidas cautelares reclamadas en su recurso contra la denuncia, por parte de Adif, del convenio para la integración ferroviaria de Valladolid firmado en 2017.

La iniciativa ha llegado después de que la Audiencia Nacional rechazara las medidas cautelares solicitadas por la Junta contra la resolución de Adif y cuestionara "de forma contundente" la actuación del Ejecutivo autonómico, según ha señalado el PSOE de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Los socialistas alegan que el auto judicial menciona expresamente la existencia de "incumplimientos relevantes y reiterados", reprocha "la falta de voluntad de acuerdo entre administraciones" y advierte de un escenario de "bloqueo institucional" incompatible con el desarrollo de la operación ferroviaria prevista para Valladolid.

El Grupo Parlamentario Socialista ha considerado "especialmente grave" que la Junta haya optado por esta estrategia "de confrontación política e institucional", la cual retrasa actuaciones "fundamentales" para el futuro de Valladolid y perjudica "los intereses de la ciudad".

Los procuradores socialistas han preguntado a la Junta si se plantea asumir "alguna responsabilidad política" por haber contribuido al "bloqueo de un proyecto estratégico" que fue respaldado en 2017 por todas las administraciones implicadas, incluida la propia Junta de Castilla y León gobernada entonces, como en la actualidad, por el Partido Popular.

Asimismo, han cuestionado si el cambio político producido tras la llegada del Partido Popular al Ayuntamiento de Valladolid ha provocado "una ruptura del consenso institucional" que permitió impulsar la integración ferroviaria y desarrollar "proyectos fundamentales" para la ciudad.

Por último, la iniciativa parlamentaria también ha exigido explicaciones sobre el retraso de la nueva estación de autobuses junto a la estación ferroviaria de Las Delicias, una infraestructura que consideran "pieza clave" para la integración del barrio con el centro de la ciudad, después de que la propia Audiencia Nacional declarase que no consta que dicha actuación dependa de la entrega de los terrenos de los antiguos talleres ferroviarios.

Los representantes socialistas lamentan que "la falta de colaboración institucional" por parte de la Junta y el Ayuntamiento comprometa "una actuación clave para la modernización urbana, la movilidad y el desarrollo económico de Valladolid".