El PSOE pide explicaciones a la Junta por la falta de monitores en 'Continuadores'

VALLADOLID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en las Cortes una batería de preguntas para su contestación por parte de la Junta con las que pide explicaciones por la falta de monitores en el programa 'Continuadores', que comienza este lunes con el horario reducido de los colegios en Castilla y León.

El programa de conciliación 'Continuadores' para atender a los escolares durante el mes de junio "sufre este año falta de personal", según ha asegurado el PSOE que han denunciado diversas asociaciones de padres y madres de los colegios de la Comunidad.

Por eso, el Grupo se ha interesado en las Cortes por estas denuncias que aseguran que la empresa adjudicataria del servicio se encuentra buscando monitores de manera urgente.

"Ante la falta de previsión, la compañía ha llegado a enviar correos a los centros educativos solicitando colaboración para localizar trabajadores entre los propios familiares de los alumnos o personas vinculadas a los colegios", han asegurado los socialistas en un comunicado recogido por Europa Press.

El PSOE ha señalado que esta "preocupante falta de planificación" ha sido admitida de forma "indirecta" por el propio portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, quien reconoció públicamente que el Ejecutivo autonómico no puede garantizar que todas las plazas estén cubiertas.

Asimismo, el Grupo Socialista ha asegurado que "no queda claro" el perfil profesional de estos cuidadores, a tenor de las ofertas de empleo publicadas por la empresa contratista, en las que no se exige experiencia previa ni estudios mínimos.

Ante esta situación, el PSOE ha registrado dicha batería de preguntas para interesarse sobre la falta de persona y la cobertura, sobre los criterios de calidad establecidos en el programa o los controles de adjudicación, entre otros.