PSOE pide a PP que inste a De la Sota a "apartarse de la actividad política" tras ser denunciado por sumisión química

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, María Sánchez, junto al procurador Fran Díaz (centro) y el portavoz en la Diputación, Fernando Rubio. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, María Sánchez, ha explicado que han solicitado al Grupo Popular que "inste a apartarse voluntaria y cautelarmente de la actividad política" al concejal Alejandro Pérez de la Sota, denunciado por supuesta sumisión química a dos mujeres.

Sánchez ha reclamado, en declaraciones recogidas por Europa Press en una rueda de prensa, que el edil de este paso asuma "como ejercicio de responsabilidad hacia las propias denunciantes, de respeto a las instituciones y de compromiso con la ciudadanía".

Además, ha señalado que el PSOE no va a hacer "la salida del Ayuntamiento junto a esta persona" en los actos programados con motivo de la festividad de San Juan de Sahagún, patrón de Salamanca, que se conmemora el próximo 12 de junio.

"Va a tener que desfilar solo y que tenga el reproche social de toda la ciudadanía, por favor (...). Eso sí, no vamos a no acudir a todos los actos porque no va a tener el efecto contrario, no nos va a expulsar él de nuestro espacio", ha precisado la portavoz.

Asimismo, ha asegurado que en la mañana de este miércoles ha hablado directamente con el teniente de alcalde, Fernando Rodríguez, para solicitar que se le requiriera a Pérez de la Sota "para que no acudiera" a los actos del patrón.

En este sentido, Sánchez también ha recordado que se da la circunstancia de que el día 13 se va a dar una medalla al Consejo de la Abogacía salmantina, que ha actuado "de manera inmediata suspendiendo cautelarmente" al concejal, por lo que considera que no se puede entregar el reconocimiento al organismo "en presencia" del suspendido. "No tiene sentido", ha añadido.

Por otro lado, la portavoz socialista ha reclamado que el acusado dimita "en el momento que se inicie el juicio oral", lo que supondría aplicar los estatutos del PSOE y del PP ante una situación de este tipo.

De este modo, el PSOE ha exigido "una respuesta política e institucional acorde a la gravedad de la situación" y ha lamentado que el concejal "siga sin dar explicaciones a la ciudadanía".

"Ya no estamos únicamente ante una información periodística que adelantó el medio Salamanca 24 horas, ahora ya estamos ante denuncias ratificadas judicialmente, ante solicitudes de medidas de protección cautelar y decisiones ratificadas por el Colegio de Abogados", ha agregado, en alusión a las medidas de suspensión cautelar para que Pérez de la Sota "no asista de momento como profesor a la Escuela Práctica Jurídica", lo que el propio Consejo General de la Abogacía Española ha ratificado.

De este modo, el Grupo Municipal Socialista ha advertido que si el concejal rechaza apartarse temporalmente de la vida pública institucional, promoverán su reprobación en el próximo Pleno municipal, que está fijado para el 3 de julio.

Igualmente, solicitará "su dimisión al entender que la permanencia en el ejercicio ordinario de sus responsabilidades resulta totalmente incompatible con la gravedad de los hechos denunciados y con las medidas cautelares de protección solicitadas por las víctimas", tal y como ha incidido la portavoz, quien ha mostrado su "total apoyo" a las mujeres afectadas y a sus familias.

"La corporación municipal debe demostrar que estamos todos a la altura", ha finalizado.