El PSOE, en "plena disposición" para alcanzar un acuerdo para renovar las instituciones propias "lo antes posible"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, tras la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León celebrada en la Real Colegiata de San Isidoro, en la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha expresado este jueves su "plena disposición" para poder llegar a un acuerdo para renovar las instituciones propias de la Comunidad --el Consejo de Cuentas, el Procurador del Común, el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social (CES)-- en un plazo "lo antes posible".

Según ha explicado, los grupos parlamentarios Popular y Socialista han tenido una primera toma de contacto y en las últimas semanas han trabajado para poder llegar a un acuerdo. "El Grupo Parlamentario Socialista está en plena disposición para poder llegar a un acuerdo en los plazos y en los tiempos más breves posibles. Dependerá de la agenda, supongo, de la portavoz y nosotros en plena disposición para poder llegar a un acuerdo lo antes posible", ha insistido.

Por su parte, la portavoz de Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, ha abogado por mantener la "discreción" sobre esta cuestión y ha pospuesto su comparecencia hasta contar con una propuesta en firme: "Cuando hablemos de las instituciones propias en el futuro será ya para dar la relación de los nombres o para hablar de las instituciones ya con una propuesta sobre la mesa".

El mandato del Procurador del Común, Tomás Quintana, venció en noviembre de 2022, mientras los presidentes del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, y del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, superan los tres años también en funciones. Asimismo, en el CES, presidido por Enrique Cabero, el desfase es de dos años y medio.

Carlos Martínez y Leticia García se han pronunciado de este modo en León, tras la celebración en la Real Colegiata de San Isidoro de la Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León.